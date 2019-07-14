Папа Франциск выразил особое сочувствие народу Венесуэлы

В воскресенье 14 июля, общаясь с верными на молитве «Ангел Господень», Папа Франциск особым образом упомянул о народе Венесуэлы. «Вновь хочу выразить мою особую близость народу Венесуэлы, остро страждущему от затянувшегося кризиса. Попросим же Господа вдохновить и просветить все стороны конфликта, чтобы они как можно скорее смогли прийти к соглашению, которое положило бы конец страданиям народа для блага страны и всего региона», — сказал Святейший Отец.

С 7 по 12 июля с.г. в Венесуэле проходило заседание местной Конференции епископов, в центре обсуждений которого был продолжающийся вот уже много лет глубокий политический, экономический и нравственный кризис. Венесуэльские иерархи подчеркнули настоятельную нужду в его мирном разрешении посредством справедливых выборов.

По материалам Vatican News