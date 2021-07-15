Папа Франциск покинул больницу и вернулся в Ватикан

14 июля 2021 г. Папу Франциска выписали из римской больницы им. Агостино Джемелли, где он проходил курс десятидневной реабилитации после хирургического вмешательства, проведённого на прошлой неделе профессором Серджо Альфиери.

84-летний понтифик покинул больницу на скромном «Форде-фокусе» синего цвета около 10.30 утра.

Прежде чем вернуться в Ватикан, он ненадолго заехал в базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы помолиться перед иконой Богоматери «Salus populi romani» («Спасение римского народа»).

Епископ Рима вознёс благодарение Богу за успешную плановую операцию и вверил Его опеке всех больных, особенно тех, с кем он встречался во время своего послеоперационного восстановления в университетской больнице., сообщили в пресс-службе Святейшего Престола.

На фотографиях, которые опубликовал в Твиттере ватиканист Франческо Антонио Грана, видно, что понтифик передвигался по базилике в инвалидном кресле.

Комментируя этот факт, директор Ватиканского зала печати Маттео Бруни отметил: «Это нормально, что Папа пока что не ходит на большие расстояния, для восстановления сил требуется время».

«Мне кажется, ему еще рано делать большие усилия», – добавил Бруни, отметив, что неф базилики Санта-Мария-Маджоре – достаточно длинный.

Уже у въезда в Ватикан Франциск попросил остановить машину и вышел из нее, чтобы поприветствовать стоявших на посту солдат и полицейских. За несколько минут до полудня Папа возвратился в свою резиденцию — Дом Святой Марфы, где он живет со времени избрания на Папский престол в марте 2013 года.

Хотя операция проходила под общим наркозом, это не должно отразиться на планах понтифика: в сентябре он собирается посетить Словакию и Венгрию, а в ноябре – Шотландию.



Источники: Vatican News, Благовест-инфо