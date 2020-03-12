Папа Франциск вверил Рим, Италию и весь мир заступничеству Пресвятой Богородицы

В эти дни чрезвычайной медико-санитарной ситуации Папа Франциск вверил город Рим, Италию и весь мир небесному покровительству Пресвятой Девы Марии. В специальном видеопослании Святейший Отец возносит молитвы к Матери Христа, Исцелению больных и Спасению римского народа. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Среда 11 марта была днём особой молитвы и поста, о которых Римская епархия просила верующих Италии и всего мира. Кульминацией дня стала Святая Месса под предстоятельством кардинала-викария Анджело Де Донатиса в римском святилище Богородицы Божественной любви. Литургия транслировалась в прямом эфире по телевидению и – по соображениям безопасности – была совершена без присутствия верующих. Святую Мессу предварило молитвенное видеопослание Папы Франциска, в котором он вверил мир защите Божьей Матери:

«О Мария, Ты всегда сияешь на нашем пути как знак спасения и надежды. Мы доверяемся Тебе, Исцелению больных, помня, что у Креста Ты была связана с болью Иисуса, храня силу Своей веры. Ты, Спасение римского народа, понимаешь наши нужды, и мы уверены, что ты позаботишься, дабы после этого момента испытаний вернулись радость и праздник, как это было в Кане Галилейской. Помоги нам, о Матерь Божьей любви, следовать воле Небесного Отца и делать то, что скажет нам Иисус, Который обременил Себя нашими страданиями и возложил на Себя наши горести, дабы привести нас через Крест к радости воскресения. Аминь. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица. Не презри молений наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и благословенная…».

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В своей проповеди кардинал Де Донатис отметил, что во времена нашествия коронавируса христиан объединяет вера, но их также сближает и душевная боль: Господь испытал подобные страдания накануне Своих Страстей. Мы – в Сердце Христа, поэтому никто и ничто не в силах вырвать нас из рук Божьих. «Единственная подлинная и полезная вещь в это время эпидемии коронавируса – это встать на колени в присутствии Бога, внутри себя. Да хранит Господь всё человечество», – вознёс молитву кардинал-викарий.

Святая Месса из святилища Богородицы Божественной любви будет транслироваться ежедневно в 19 часов по среднеевропейскому времени. Римская епархия начала чрезвычайный сбор пожертвований в поддержку врачей, медсестёр и санитарных работников.