Папа Франциск встретится с президентом Российской Федерации

Зал печати Святейшего Престола официально подтвердил дату встречи в Ватикане между Папой Франциском и президентом Российской Федерации.

Отвечая на вопросы журналистов, временно исполняющий обязанности директора пресс-службы Ватикана Алессандро Джизотти заявил: «Могу подтвердить, что 4 июля Святейший Отец примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина».

Источник: Vatican News