Папа Франциск встретился с президентом Словакии (+ ФОТО)

9 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

«Во время дружественной беседы в Государственном секретариате были подтверждены крепкие двусторонние отношения и подчёркнут вклад Католической Церкви в развитие словацкого общества. Стороны обсудили международную ситуацию с особым вниманием к конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке», – цитирует Vatican News коммюнике Зала печати Святейшего Престола.