Папа Франциск встретился с представителями Медицинской службы Римской епархии

«Все мы чем-то изранены и можем помочь другим». Святейший Отец по-новому взглянул на притчу о Добром самарянине. Передает русская служба Vatican News.

Накануне Всемирного дня больного, который отмечается в праздник Лурдской Богоматери 11 февраля, Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане представителей медицинского служения Римской епархии.

Напомнив тему предстоящего праздника – «Позаботься о нем», — взятую из притчи о Добром самарянине, Папа отметил не всегда очевидный аспект этого известного евангельского повествования:

«Если хорошо присмотреться, то как человек, на которого напали, так и самарянин носят на себе раны: первый изранен насилием грабителей, второй – презрительными взглядами тех, кто видел в нем лишь нежеланного чужеземца. И все же, благодаря чуткости страждущего к страждущему, от их встречи рождается история солидарности и надежды, низвергающая стены изоляции и страха».

Именно так родилось медицинское служение Римской епархии: его сотрудники стараются сделаться ближними для тех, кто страдает, наделить голосом невысказанную боль и быть закваской милосердия.

Для того, чтобы стать ближним для страждущего, нужно «в боли брата увидеть дорожный знак приоритета, который в глубине нашего сердца заставляет остановиться и не позволяет пройти мимо». Важно также наделять голосом невысказанное страдание: нередко больной, лишенный экономической или моральной поддержки, впадает в отчаяние и теряет веру, как, например, при фибромиалгии или хронической боли. Чтоб стать закваской милосердия в мире, нужно «создавать сети», признав, что все мы можем что-то отдать и сами в чем-то нуждаемся, хотя бы в улыбке. Такие сети не ловят, а, наоборот, освобождают, подчеркнул Папа: они состоят из протянутых рук, из рук, которые трудятся вместе, из сердец, единых в молитве и сострадании.

«Находиться рядом с человеком, испытывающим боль, нелегко», — констатировал Папа. Но мы должны помнить, что Иисус, пожелавший разделить с нами немощи, всегда рядом, в Нем мы можем найти силу, чтобы не опускать рук даже в самые трудные моменты.

В конце аудиенции Папа обратился к больным:

«Именно ваше страдание, переживаемое с верой, объединило нас сегодня, собрав нас в этот важный момент. В своей хрупкости вы находитесь близко к сердцу Бога».