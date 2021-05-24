Папа Франциск встретился с председателем Еврокомиссии

В субботу, 22 мая, Святейший Отец принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По сообщению Ватиканского зала печати, в ходе дружественной беседы была выражена признательность за добрые двусторонние отношения, получившие дальнейшее развитие благодаря Структурированному диалогу между сторонами, а также были отмечены инициативы, проходящие в связи с 50-летием установления дипломатических отношений между Апостольской Столицей и Европейским союзом.

В ходе встречи была затронута тема человеческого и социального развития континента, в том числе в контексте недавно начатой конференции о будущем Европы. Стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса, таких как социальные последствия пандемии, миграция и изменение климата, а также последние события на Ближнем Востоке.

После беседы со Святейшим Отцом председатель Европейской комиссии встретилась с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.