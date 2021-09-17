Папа Франциск встретился с ответственными за катехизацию в Европе

17 сентября Папа Франциск встретился с руководителями Катехитических комиссий Европейских епископских конференций. Он призвал к выработке новых «языков» и «алфавитов» для возвещения Евангелия в современных условиях.

Преемник Святого Петра сослался на обращенный к ученикам призыв Иисуса из 26-й главы Евангелия от Матфея: «Идите в город»(Мф 26,18). Христиане, готовящиеся возвещать тайну веры, должны прежде «пойти в город», т.е. погрузиться в быт людей, занятых своими ежедневными обязанностями. При этом катехеза никоим образом не является некой «абстрактной передачей теоретических знаний». Подлинная катехизация – это мистагогический опыт того, кто учится встрече со своими братьями там, где они живут и работают, ибо он сам однажды встретил Христа, призвавшего его стать учеником-миссионером. Сущность катехезы – это «Воскресший Иисус Христос, Который любит и никогда не покидает тебя!», – подчеркнул Святейший Отец.

Папа Франциск напомнил, что совсем недавно, 11 мая с.г., он обнародовал Апостольское послание motu proprio (по собственному почину) Antiquum ministerium, которым установил церковное служение катехизаторов-мирян, называя его «неотложной задачей благовестия» в современном мире. Это было сделано для того, чтобы «христианская община почувствовала необходимость пробудить это призвание», и чтобы некоторые ее члены смогли наиболее полно реализовать свой дар передавать веру в качестве евангелизаторов.

Далее Предстоятель Вселенской Церкви сослался на пример святых Кирилла и Мефодия, которые, в творческом сотрудничестве со Святым Духом, разработали славянский алфавит для более успешного проповедания Евангелия и инкультурации веры. Римский Понтифик пригласил своих гостей действовать таким же образом: вникать в культуру и историю людей и народов; вслушиваться в них не поверхностно, имея заранее подготовленные ответы, но по-настоящему, улавливая даже невысказанное.

В заключение Папа пожелал успехов всем катехетам, которые в эти дни вступают вместе с детьми и молодежью в новый учебный год.

По материалам Vatican News