Папа Франциск встретился с монашеской семьей св. Камилла де Леллиса

18 марта Папа Франциск принял на аудиенции монахов и монахинь из Харизматической Семьи Святого Камилла, объединяющей в себе различные группы монашествующих и мирян, которые посвятили себя уходу за больными, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В начале аудиенции к Папе обратился с приветственным словом генеральный настоятель Отцов-Камиллианцев, которого Святейший Отец похвалил за чувство юмора: «У Вас точно никогда не будет язвы желудка!» — сказал Папа.

Поблагодарив камиллианцев за неустанный труд, за самоотдачу с любовью и за щедрость по отношению к страждущим, Папа Франциск подчеркнул, что Семья Святого Камилла исполняет «драгоценную миссию в Церкви и в обществе, находясь рядом с теми, кто страдает». Когда человек сталкивается с недугом, он особенно чувствует потребность в утешительном и сострадательном присутствии братьев и сестер, которое помогает восстановить дар здоровья или же сопровождает на пути к окончательной встрече с Господом. Вся Церковь получила от Своего Господа миссию возвещать Царство Божье и исцелять больных в подражание Ему, Доброму самарянину. Святой Камилл де Леллис и те, кто следуют его примеру, обладают особым Божьим даром свидетельства милосердной любви Христа к больным. Члены Семьи святого Камилла в первую очередь обращают внимание на самых бедных, на их телесные и духовные нужды, а также занимаются обучением других, дабы и они могли служить больным во благо Церкви и всего человечества.

Все харизмы являются даром Святого Духа, отметил далее Папа Франциск. Эти дары мы получаем не для того, чтобы держать их в сокрытии, но чтобы делиться с другими. Духовные дарования предназначены не для тех, кто их стяжает, но для народа Божьего. Святейший Отец напомнил о критерии подлинной харизмы: если какой-то дар служит только для самоутверждения или личной выгоды, то это заставляет усомниться в его подлинности или в верности получившего этот дар. Семья Святого Камилла является примером подлинного служения и верности полученной харизме, которая изливается на страждущее человечество во всем мире.

Папа обратился в особенности к монашествующим, которые следует харизме святого Камилла, и призвал их смотреть в будущее и открыться новым формам апостольства, на которые их вдохновляет Святой Дух и на которые указывают знамения времени. Великий дар камиллианской харизмы по-прежнему актуален и необходим, поскольку он основан на милосердной любви, а она никогда не заканчивается. Сегодня Семья Святого Камилла состоит не только из монашествующих, но и из мирян. Ни одна из общин, входящих в Семью, не является «единственным обладателем харизмы», подчеркнул Папа, но каждая община реализует этот дар согласно собственному специфическому призванию, в различных географических и исторических контекстах. Все эти группы объединяет одна задача: «Свидетельствовать во все времена и повсюду милосердную любовь Христа к больным».

Хотя святой Камилл де Леллис основал орден только для мужчин, он понимал, что забота о больных должна включать в себя черты, свойственные материнской любви, поэтому создание женских конгрегаций было естественным развитием первоначальной харизмы. Папа Франциск призвал братьев и сестер из Семьи Святого Камилла постоянно стремиться к общению и к «соборному стилю», и преподал апостольское благословение всем общинам и тем людям, которым они служат.