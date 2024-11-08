Папа Франциск встретился с итальянскими военнослужащими (+ ФОТО)

Святейший Отец принял на аудиенции представителей Войск транспортного и материального обеспечения Итальянских вооруженных сил по случаю 70-летия провозглашения святого Христофорам небесным покровителем этого подразделения. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к военнослужащим, Папа выразил радость в связи с тем, что они сами «просили и получили» этого небесного защитника от Папы Пия XII. Это означает, что «нет такой профессии или жизненного статуса, который не нуждался бы в том, чтобы опираться на подлинные ценности, не нуждался бы в Божественной защите». Тем более это относится к тем, чья работа содействует спасению жизней или, наоборот, может привести к их утрате, чье служение заключается в помощи и защите: в этом случае еще больше необходимы высокие этические стандарты и вдохновение свыше.

Служащие Войск транспортного и материального обеспечения призваны защищать слабейших, тех, кому грозит опасность по причине войн, стихийных бедствий и пандемий, и в этой службе, помимо умений, чувств долга и самоотверженности необходима также Божья благодать, подчеркнул Папа: это означает признать, что мы не всемогущи, что ничто не находится в наших руках и мы всегда нуждаемся в благословении Бога.

Отметив, что это подразделение участвует также в миротворческих миссиях за пределами страны, а также, выйдя в отставку, многие не оставляют служения, продолжая его в качестве добровольцев, Святейший Отец подчеркнул, что имя святого покровителя Христофора обозначает «тот, кто несет Христа»: когда военнослужащие спешат на помощь к людям в различных испытаниях, они призваны делать это в стиле Иисуса, сказал Папа и благословил военных и их семьи.