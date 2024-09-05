Папа Франциск встретился с индонезийской молодежью (+ ФОТО)

Вечером 4 сентября 2024 года Епископ Рима посетил офис Папского фонда «Scholas Occurentes»* в Джакарте – организации, которая способствует воспитанию новых поколений в духе культуры встречи, сообщает Vatican News.

На площади перед Католическим домом молодежи «Grha Pemuda», действующим в столице Индонезии с 1918 года, радостным пением и музыкой на традиционных инструментах Папу Франциска встретили около 100 детей из Джакартской архиепархии.

Святейший Отец пообщался с участниками образовательного проекта «Scholas Aldeas» и провел приватную беседу с руководством Фонда. Затем Папа торжественно поместил последний элемент в скульптуру «Многогранное сердце», которая символизирует культурное и религиозное разнообразие Индонезии. Она была создана молодежью и теперь украсит офис «Scholas Occurentes» в Джакарте.

Во время беседы с индонезийскими студентами Фрэнсис упомянул некоторые принципы, имеющие основополагающее значение для мира. Он подчеркивал, что реальность должна быть выше идеи, единство должно быть важнее конфликта, а целое должно иметь приоритет над частью.

Святейший Отец призвал нас ценить различия, потому что «если бы мы все были одинаковыми, это было бы печально». Он отметил, что, будучи разными, важно идти по пути диалога, а не войны. «Давайте проводить политику протянутой руки, обсуждать, но вместе», — сказал он.

Понтифик подарил центру икону Божией Матери с Младенцем Иисусом на руках, а в завершение визита посадил дерево и дал свое благословение присутствующим, заверив, что оно распространяется на последователей всех религий.

Офис «Scholas Occurentes»* в Джакарте стал первым представительством Папского фонда в Юго-Восточной Азии. Эта структура будет способствовать развитию культуры диалога и мира, столь дорогой Святейшему Отцу.

(* Фонд, основанный Папой Бергольо в его бытность архиепископом Буэнос-Айреса 20 лет назад, теперь распространен по всему миру, его представительства находятся в 190 странах и включают около 450 школ и образовательных центров всех вероисповеданий, светских, частных и государственных. Сеть «Scholas Occurentes» продвигает спорт и технологию как ключевые факторы воспитательного процесса. Мировоззрение фонда основано на всеобщей инклюзивности. На открытии римского отделения Папа Франциск снова подчеркнул, что ни один человек не может быть исключен, все обладают ценностью, так же, как любой камешек в природе имеет свою функцию. «Scholas Occurentes» продвигает инклюзивность там, где принято мыслить категориями элитарности. Все должны иметь равные возможности, заявил Святейший Отец, особенно молодежь, делающая первые шаги в самостоятельной жизни и готовящаяся действовать в обществе будущего.)