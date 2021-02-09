Папа Франциск встретился с дипломатическим корпусом и говорил о вызовах, стоящих перед современным миром

«Братство – вот подлинное лекарство от пандемии и прочих многочисленных бед, постигших нас в последнее время», – заявил Папа Франциск 8 февраля с.г. в ходе традиционной ежегодной встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Апостольской Столице.



Папа проанализировал кризисы, вызванные или усиленные пандемией коронавируса: санитарный, экологический, социально-экономический, миграционный, политический и межличностный. Он обратил внимание также и на возможности, которые они открывают в плане построения более гуманного, справедливого, внутренне консолидированного и гармоничного мира.

Говоря о санитарном кризисе, Святейший Отец обратил внимание на то обстоятельство, что, к сожалению, под предлогом обеспечения предполагаемых прав личности всё большее число законодателей во всём мире отходит от основного обязательства защищать жизнь человека на каждом ее этапе. Он призвал руководство всех стран обеспечить каждому человеку доступ к основной медицинской помощи и отметил необходимость производства эффективных вакцин против коронавируса в сжатые сроки.



Говоря об экологическом кризисе, Предстоятель Вселенской Церкви подчеркнул, что болен не только человек, больна вся наша планета Земля. При этом он обратил внимание на проблему изменения климата, для решения которой необходимо международное сотрудничество.

Анализируя социально-экономический кризис, Понтифик указал на его первопричину: экономику, основанную на эксплуатации и расточительстве людских и природных ресурсов. В этом контексте он обратил внимание на значимость солидарности и прочих ценностей, позволяющих экономике служить интегральному человеческому развитию, а не частным интересам.



Святейший Отец констатировал, что закрытие границ в связи с пандемией наряду с экономическим обострили также и гуманитарный кризис как в зонах конфликтов, так и в регионах, пострадавших от изменения климата и засухи, затронув к тому же лагеря беженцев и мигрантов. Гуманитарный кризис усугубляется экономическими санкциями, затрагивающими в основном уязвимые группы населения, а вовсе не тех, кто несет политическую ответственность за злоупотребления. Поэтому, понимая логику санкций, Святой Престол не считает их эффективными и рассчитывает на их смягчение, что приведет, в том числе, к стимулированию потока гуманитарной помощи, прежде всего лекарств и медицинского оборудования особенно необходимых во время пандемии. Кроме того, Папа призвал отменить или, по крайней мере, сократить задолженность, которая обременяет самые бедные страны, фактически препятствуя их возрождению и дальнейшему развитию.

Говоря о миграционном кризисе, Преемник Святого Петра обратил внимание на тот момент, что в результате массового наплыва мигрантов также увеличилось и количество незаконных депортаций, цель которых – помешать перемещенным лицам обращаться с просьбой о предоставлении убежища, что нарушает их основные права.



Говоря о политическом кризисе, драматический характер которого с несравненной яркостью высветила пандемия, Епископ Рима подчеркнул, что одним из важных показателей здесь является рост уровня политических противоречий, отсутствие поиска общего, устраивающего всех решения проблем, затрагивающих всю планету. К несчастью, данная тенденция ныне присуща многим странам: большим и малым, экономически развитым и развивающимся.

Завершая свое выступление, Римский Первосвященник указал еще на кризис межличностных отношений, ставший одним из проявлений общего антропологического кризиса, коренящегося в самой концепции человеческой личности и ее трансцендентного достоинства. Пандемия, заставившая людей проводить месяцы в изоляции и часто в одиночестве, со всей отчетливостью обнаружила их нужду в общении с другими людьми.



К сожалению, необходимость сдерживать распространение коронавируса имела свои негативные последствия для реализации различных фундаментальных свобод, включая свободу вероисповедания, что выразилось, в частности, в ограничении богослужебной, образовательной и благотворительной деятельности религиозных общин. При этом Предстоятель Вселенской Церкви еще раз настоятельно подчеркнул фундаментальную значимость для человеческой личности и всего общества их религиозного измерения – это фундаментальный аспект человеческой личности и общества, а потому, отдавая должное усилиям по защите от пандемии, духовное и нравственное измерения человека всё же нельзя считать чем-то второстепенным по отношению к его физическому здоровью.

Папа Франциск завершил свою речь следующим образом: «Подлинным лекарством от пандемии и прочих обрушившихся на нас несчастий является братство. Братство и надежда – вот лекарства, в которых мир сегодня нуждается в ничуть не меньшей степени, чем в вакцине».



По материалам Vatican News