Папа Франциск: всеобщее право на воду – право на жизнь

Папа Франциск направил приветственное послание участникам мероприятия «Вода и надежда: опыт и вызовы в продвижении устойчивого развития и заботы о нашем общем доме». Встреча проходит с 22 по 24 марта в Нью-Йорке в рамках Конференции ООН по водным ресурсам, сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выражает духовную близость и поддержку членам организаций из разных стран, «которые собрались вместе в поисках общих решений». Это мероприятие «должно стать руслом надежды, которая перед лицом неотложных вызовов планеты сделает конкретными достигнутые соглашения».

Спустя тридцать лет после учреждения 22 марта Всемирным днём водных ресурсов, отмечает Папа Франциск, вызывают тревогу недостаточный доступ к питьевой воде, последствия изменения климата и растущее в мире неравенство: это «настолько известно всем участникам и государствам-членам, что призыв к действию должен быть конкретным и эффективным». Необходимо объединить усилия и привлечь всё международное сообщество к сотрудничеству и принятию соглашений ради целостного развития человечества.

Епископ Рима выражает надежду, что Конференции по водным ресурсам объединит решения, необходимые планете, чтобы гарантировать «всеобщее право на воду, которое есть не что иное, как право на жизнь, будущее и надежду».