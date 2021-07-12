Папа Франциск впервые появился перед народом после операции

Папа Франциск провел традиционную воскресную встречу с верующими во время полуденной молитвы Angelus, впервые появившись после перенесенной неделю назад операции на кишечнике перед народом. Его выступление с балкона 10 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли транслировалось в прямом эфире Vatican News.

«Благодарю вас всех, я остро ощутил вашу близость и поддержку от ваших молитв. Спасибо вам от всего сердца! <…> В эти дни госпитализации я убедился, насколько важна хорошая медицинская помощь, доступная каждому, как в Италии, так и в других странах», — сказал Святейший Отец в ходе выступления.

Понтифик также выразил признательность и поддержку медицинским работникам и персоналу больницы. «И давайте молиться за всех больных, особенно за тех, кто находится в самом тяжелом состоянии: пусть никто не останется один», — добавил он.