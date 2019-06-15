Папа Франциск возглавил заупокойную Мессу по скоропостижно скончавшемся Апостольском нунции

14 июня Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра заупокойную Мессу по новопреставленному архиепископу Леону Каленге Бадикебеле, апостольскому нунцию в Аргентине, скончавшемуся 12 июня в возрасте 62 лет. На богослужении присутствовали дипломатические представители Святейшего Престола, которые в минувший четверг встречались с Папой Франциском на частной аудиенции в Ватикане. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Прощаться с братом означает позволить ему отправиться к Богу, это значит оставить его в дланях Господних — самых прекрасных, ибо они «пронзены любовью», сказал Папа Франциск в проповеди, посвящённой разлуке пастыря со своей паствой. Когда, отправляясь в Иерусалим, апостол Павел расставался со своим народом в Милите, все плакали, провожая его (ср. Деян 20, 17-38), отметил Святейший Отец: «Пастырь прощается, показывая, что он живёт в послушании Богу: ‘И вот, ныне я, по влечению Духа, иду’ (ст. 22) куда-то ещё. Именно Святой Дух привёл меня сюда, и Он ведёт меня доныне».

Прощание — это также расставание, отметил Папа, это свидетельство людей, которые «привыкли не привязываться к благам мира сего, к мирской суете». Уходящий пастырь поручает людям бодрствовать и действовать дальше; он просит: «Внимайте себе и всему стаду» (ст. 28), внимайте, боритесь; вы уже взрослые, я оставляю вас, теперь действуйте сами».

Прощание с пастырем, подчеркнул Епископ Рима, имеет пророческое значение: оно указывает дальнейший путь и то, как на нём защищаться. Пастырь призывает к бдительности, потому что после его ухода «нагрянут хищные волки». В конце пройденного пути пастырь молится о своём народе: «Теперь я вверяю вас Богу». Таково «прощание настоящего пастыря, каким в Милите был святой Павел», подчеркнул Папа.

Помимо расставания Апостола язычников, Папа Франциск напомнил о другом прощании – Господа Иисуса, дарующего великую надежду тем, кто остаётся на земле. Иисус говорит нам: «Я иду приготовить место вам». Жизнь, подчеркнул Святейший Отец, «готовит нас к разлуке», она учит делать маленькие шаги перед большим окончательным уходом: «Пусть Господь дарует всем нам эту благодать: научится прощаться».