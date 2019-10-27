Папа Франциск возглавил Святую Мессу, завершившую работу Синода по Амазонии, на которой призвал услышать вопль бедных

Торжественной Папской Мессой в соборе Святого Петра завершилась в воскресенье 27 октября работа Специальной Ассамблеи Синода Епископов, посвященная проблемам региона дождевых лесов бассейна реки Амазонки и проходившая под девизом «Амазония – новые пути для Церкви и для интегральной экологии». В своей проповеди Папа Франциск отталкивался от комментария на Евангелие дня о мытаре и фарисее (Лк 18,9-14).



Святейший Отец противопоставил истинное поклонение Богу «религии собственного я», которую исповедует фарисей из евангельской притчи. Молитва фарисея начинается с благодарения Богу: прекрасное начало, отметил Папа, поскольку самая лучшая молитва – это благодарение и хвала. Однако мы сразу же видим причину этой благодарности: «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», – и фарисей перечисляет почему: он постится чаще, чем предписывает закон, и отдает десятую часть от всего имущества, в то время как закон предписывает десятину только на определенную его часть (ср. Втор 14). Словом, он хвалится, что лучше других исполняет различные предписания. Но фарисей забывает о главном – о любви к Богу и ближнему. Переполненный самоуверенностью, собственными достижениями в исполнении заповедей, собственными заслугами и добродетелями, он ничего не просит у Господа, поскольку у него и так всё есть. Фарисей молится в храме Божьем, но практикует «религию собственного я», пояснил Понтифик. Этот персонаж забывает не только о Боге, но и о ближнем: он презирает этих «прочих людей», которым себя противопоставляет. «Как часто мы видим ту же динамику в нашей жизни и в нашей истории!» — констатировал Святейший Отец. Мы увеличиваем дистанцию, отбраковывая других людей, не придавая им значения, презирая их традиции и их историю, занимая их территории и присваивая себе их имущество. Чувство превосходства над другими людьми неизбежно приводит к их угнетению, и ошибок прошлого оказывается недостаточно для того, чтобы прекратить ограбление наших братьев и опустошение нашей сестры-земли. Всё это мы видим в обезображенном лике Амазонии: «Религия собственного я продолжает лицемерно совершать свои обряды и молитвы, забывая об истинном поклонении Богу, всегда проходящем через любовь к ближнему». Папа пригласил всмотреться в самих себя и задуматься, не считаем ли и мы кого-то менее достойным, низшим, заслуживающим отвержения, хотя бы на словах. «Давайте помолимся, испросим благодати не считать себя лучше других, не считать, что мы ʺв порядкеʺ, не становиться глумливыми циниками», — призвал Святейший Отец и затем противопоставил «религии собственного я» молитву мытаря. Он начинает ее не с собственных заслуг, а с недостатков, не с богатства, а с бедности, – хотя мытари вовсе не были бедными в материальном смысле. Этот человек признает себя бедняком перед Богом, и Господь выслушивает его исходящую из самого сердца молитву. Мытарь отдает Богу свое сердце, а не внешнее благочестие: «Молиться означает позволить Богу заглянуть внутрь себя, без притворства, без отговорок и оправданий». «Иногда покаяние выглядит просто смешным, – добавил Папа, – потому что оно наполнено самооправданиями и скорее напоминает не покаяние, а процесс самоканонизации».



Понтифик поблагодарил всех участников Синода за «сердечный, открытый и откровенный диалог», в котором, подобно евангельскому мытарю, все они повергали к Престолу Божию свои трудности и надежды. Пример мытаря – продолжил Преемник Святого Петра – помогает нам увидеть отправную точку: почувствовать нашу потребность в спасении. Это первый шаг подлинной веры в Бога, противостоящей «религии собственного я». Молитва человека, считающего себя праведником, остается на земле, придавленная тяжестью эгоизма, а молитва бедняка возносится к Богу. «Как же часто, – сказал Папа Франциск в завершение своей проповеди, – даже в Церкви голоса бедных бывают не услышаны, а нередко подвергаются насмешкам или же им замыкают уста, потому что они приносят неудобство. Так давайте же будем молиться о благодати, дабы нам суметь услышать вопль бедных – вопль надежды всей Церкви».



Источник: Vatican News