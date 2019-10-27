Папа Франциск возглавил Святую Мессу, завершившую работу Синода по Амазонии, на которой призвал услышать вопль бедных

Папа Франциск возглавил Святую Мессу, завершившую работу Синода по Амазонии, на которой призвал услышать вопль бедных

Октябрь 27, 2019

Торжественной Папской Мессой в соборе Святого Петра завершилась в воскресенье 27 октября работа Специальной Ассамблеи Синода Епископов, посвященная проблемам региона дождевых лесов бассейна реки Амазонки и проходившая под девизом « – новые пути для Церкви и для интегральной экологии». В своей проповеди отталкивался от комментария на Евангелие дня о мытаре и фарисее (Лк 18,9-14).

Святейший Отец противопоставил истинное поклонение Богу «религии собственного я», которую исповедует фарисей из евангельской притчи. Молитва фарисея начинается с благодарения Богу: прекрасное начало, отметил Папа, поскольку самая лучшая молитва – это благодарение и хвала. Однако мы сразу же видим причину этой благодарности: «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», – и фарисей перечисляет почему: он постится чаще, чем предписывает закон, и отдает десятую часть от всего имущества, в то время как закон предписывает десятину только на определенную его часть (ср. Втор 14). Словом, он хвалится, что лучше других исполняет различные предписания. Но фарисей забывает о главном – о любви к Богу и ближнему. Переполненный самоуверенностью, собственными достижениями в исполнении заповедей, собственными заслугами и добродетелями, он ничего не просит у Господа, поскольку у него и так всё есть. Фарисей молится в храме Божьем, но практикует «религию собственного я», пояснил Понтифик. Этот персонаж забывает не только о Боге, но и о ближнем: он презирает этих «прочих людей», которым себя противопоставляет. «Как часто мы видим ту же динамику в нашей жизни и в нашей истории!» — констатировал Святейший Отец. Мы увеличиваем дистанцию, отбраковывая других людей, не придавая им значения, презирая их традиции и их историю, занимая их территории и присваивая себе их имущество. Чувство превосходства над другими людьми неизбежно приводит к их угнетению, и ошибок прошлого оказывается недостаточно для того, чтобы прекратить ограбление наших братьев и опустошение нашей сестры-земли. Всё это мы видим в обезображенном лике Амазонии: «Религия собственного я продолжает лицемерно совершать свои обряды и молитвы, забывая об истинном поклонении Богу, всегда проходящем через любовь к ближнему». Папа пригласил всмотреться в самих себя и задуматься, не считаем ли и мы кого-то менее достойным, низшим, заслуживающим отвержения, хотя бы на словах. «Давайте помолимся, испросим благодати не считать себя лучше других, не считать, что мы ʺв порядкеʺ, не становиться глумливыми циниками», — призвал Святейший Отец и затем противопоставил «религии собственного я» молитву мытаря. Он начинает ее не с собственных заслуг, а с недостатков, не с богатства, а с бедности, – хотя мытари вовсе не были бедными в материальном смысле. Этот человек признает себя бедняком перед Богом, и Господь выслушивает его исходящую из самого сердца молитву. Мытарь отдает Богу свое сердце, а не внешнее благочестие: «Молиться означает позволить Богу заглянуть внутрь себя, без притворства, без отговорок и оправданий». «Иногда покаяние выглядит просто смешным, – добавил Папа, – потому что оно наполнено самооправданиями и скорее напоминает не покаяние, а процесс самоканонизации».

Понтифик поблагодарил всех участников Синода за «сердечный, открытый и откровенный диалог», в котором, подобно евангельскому мытарю, все они повергали к Престолу Божию свои трудности и надежды. Пример мытаря – продолжил Преемник Святого Петра – помогает нам увидеть отправную точку: почувствовать нашу потребность в спасении. Это первый шаг подлинной веры в Бога, противостоящей «религии собственного я». Молитва человека, считающего себя праведником, остается на земле, придавленная тяжестью эгоизма, а молитва бедняка возносится к Богу. «Как же часто, – сказал Папа Франциск в завершение своей проповеди, – даже в Церкви голоса бедных бывают не услышаны, а нередко подвергаются насмешкам или же им замыкают уста, потому что они приносят неудобство. Так давайте же будем молиться о благодати, дабы нам суметь услышать вопль бедных – вопль надежды всей Церкви».

Источник: Vatican News

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