Папа Франциск возглавил Святую Мессу в торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых в соборе Святого Петра

Утром 14 июня Папа Франциск совершил в Ватиканской базилике торжественную Святую Мессу праздника Святейших Тела и Крови Христовых. Из-за ограничительных санитарных мер, связанных с пандемией коронавируса, в богослужении при алтаре Кафедры участвовало около пятидесяти человек. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В своей проповеди Святейший Отец прежде всего обозначил библейские основы памяти о великих делах Божьих в жизни народов и конкретных людей. Воспоминание – это не только личное дело каждого, но это путь, который объединяет нас с Богом и с другими людьми. Поэтому, согласно Библии, память о Всевышнем должна передаваться из поколения в поколение. Но что делать, если цепочка передачи воспоминания прерывается? Как можно вспомнить услышанное, не испытав его на себе? Господь выходит навстречу людям и совершает нечто неслыханное: Он оставляет нам исключительное воспоминание – истинный, живой Хлеб со вкусом любви, и этот вкус забыть невозможно. Кроме того, отметил Папа, Евхаристия – это факт непреходящей, живой Пасхи Господней. На Святой Мессе перед нами предстают Смерть и Воскресение Иисуса, Который призывает учеников собираться в общине и совершать Евхаристию в память о Нём. Таким образом происходит исцеление наших израненных воспоминаний, подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви.



Прежде всего, Господь исцеляет нашу сиротскую память. У многих память обозначена отсутствием любви и горькими разочарованиями, полученными от тех, кто должен был дарить любовь, а вместо этого осиротил душу. Вернуться в прошлое и что-то изменить невозможно, отметил Папа, но Бог может исцелить эту глубокую рану, вложив в нашу память ещё большую любовь, – Свою собственную. Евхаристия дарует нам верную любовь Небесного Отца, которая исцеляет наше сиротство; даёт нам любовь Иисуса, победителя смерти; наполняет любовью Святого Духа Утешителя, Который никогда не оставляет нас в одиночестве и исцеляет наши раны.



Благодаря Евхаристии Господь врачует и нашу негативную память, которая всегда ставит перед глазами наши ошибки, падения и неправоту, наполняя душу пессимизмом. Христос приходит, опровергая это искажение правды, подчеркнул Епископ Рима. Господь счастлив быть с нами и всякий раз, когда мы принимаем Его, напоминает, что мы драгоценны в Его глазах: мы – долгожданные гости за Его столом. Господь щедр и действительно любит нас: Он видит и любит то прекрасное и хорошее, чем мы и являемся на самом деле. Он прекрасно знает, что зло и грехи не определяют собой нашу сущность; это – болезни, инфекции. Христос приходит исцелить их с помощью Евхаристии, которая содержит в себе антитела для нашей памяти, заражённой негативом. Вместе с Иисусом мы можем иммунизировать себя от печали, и никакие падения, трудности, проблемы дома и на работе, несбывшиеся мечты не смогут нас сокрушить. Евхаристия преображает нас в «носителей Бога», носителей радости, которую мы призваны преподать миру.



Наконец, Евхаристия исцеляет нашу закрытую память, подчеркнул Преемник Святого Петра. Раны, которые мы держим в себе, создают проблемы не только для нас, но и для других людей. Эти раны делают нас боязливыми и подозрительными: поначалу замкнутыми, а потом циничными, бессердечными и высокомерными. И только любовь исцеляет страх, освобождая от самозаточения. Именно так поступает Иисус – преломленный Хлеб: Он раскалывает скорлупу нашего эгоизма. Господь, предлагая Себя как простой хлеб, просит людей не тратить жизнь в погоне за тысячью бесполезных вещей, создающих зависимость и оставляющих пустоту внутри. Евхаристия утоляет голод и воспламеняет желание служить; она выталкивает нас с удобных диванов, напоминая, «что мы не только рот, который нужно кормить, но и руки, призванные накормить ближнего». Особенно теперь нужно позаботиться о тех, кто жаждет пищи, достоинства, работы и движения вперёд. Сейчас крайне необходима подлинная близость, нужны «цепочки солидарности». Господь в Евхаристии являет особенную близость к нам. «Давайте же не забывать о тех, кто рядом с нами», – призвал Вселенский Архиерей, напомнив, что Святая Месса – это сокровище, которому следует отвести центральное место и в Церкви, и в жизни. В то же время необходимо заново открыть для себя Евхаристическое поклонение: оно взращивает в нас целительные плоды Святой Мессы, и в нынешние непростые времена мы крайне нуждаемся именно в этих плодах.



В заключение богослужения Папа Франциск возглавил поклонение Пресвятым Дарам и преподал верующим Евхаристическое благословение.

