Папа Франциск возглавил Святую Мессу в ознаменование 500-летия евангелизации Филиппин

Торжественная Святая Месса с участием представителей филиппинской диаспоры Рима была отслужена в воскресенье 14 марта (в Римском календаре это 4-е воскресенье Великого Поста – «воскресенье радости») в базилике Святого Петра. Богослужение возглавил сам Римский Епископ. Оно началось под звуки традиционных для Филиппин религиозных песнопений процессией с копиями Креста, воздвигнутого в 1521 г. на острове Себу, и с копией фигурки Младенца Иисуса, которую португальский мореплаватель Фернандо Магеллан вручил тогда местному вождю. Сегодня Филиппины являются единственной страной в Азии, где большинство населения составляют католики, а также третьей по численности католиков страной в мире.

В своей проповеди Папа поблагодарил филиппинских верных за их свидетельство евангельской радости, которое они «несут всему миру и христианским общинам», и напомнил, что в основе христианской радости лежит «не идея или доктрина, но Иисус, Сын, Которого Отец подарил нам, дабы мы имели жизнь. (…) Фундамент нашей радости – это не стройная теория относительно того, как нам стать счастливыми, но осознание того факта, что мы опекаемы и любимы на нашем жизненном пути».

Римский Первосвященник отметил, что Бог именно по соображениям любви пришел к людям в лице Иисуса Христа, чтобы разыскать нас там, где мы потерялись, чтобы помочь нам подняться после падений, чтобы исцелить наши раны и на веки благословить нашу жизнь. Принятие Благой Вести о любви Бога, жаждущего спасения, а не осуждения человека, хранит нас от неконкретной и герметичной религиозности. Ведь Бог засвидетельствовал Свою любовь не в словах, а в осязаемом Даре – даре Своего Сына, проявив Себя Тем, «кто добровольно выходит за свои границы». Сила любви «разбивает скорлупу эгоизма», разрушает стены и побеждает страх, становясь даром. «Тот, кто любит, предпочитает рискнуть быть отвергнутым, принося себя в дар, но не желает замыкаться в себе. (…) Чем больше мы любим, тем в большей мере становимся способными дарить».

Понтифик призвал своих слушателей не искать радости там, где ее нет: в иллюзиях, которые исчезают; в мечтах о собственном величии, в стремлении к мнимой безопасности, в материальных вещах или в культе собственного эго. «Жизненный опыт учит нас, что настоящая радость заключается в том, чтобы чувствовать, что нас бескорыстно любят, сопровождают, что есть кто-то, кто разделяет наши мечты, а если мы потерпим крушение, он поспешит нам на помощь и доведет до надежной пристани», – подчеркнул Преемник Святого Петра и добавил, что радость Евангелия, которую филиппинцы обрели 500 лет назад, отчетливо проступает ныне в выражении их лиц, в их горящих глазах, в их песнопениях и молитвах. Предстоятель Вселенской Церкви поблагодарил филиппинцев за то христианское свидетельство, которое они распространяют по всему миру через свое скромное и трудолюбивое присутствие, превращаясь в своего рода «контрабандистов веры».

В заключение Святейший Отец призвал филиппинских католиков и в дальнейшем проповедовать Евангелие через дела служения и любви, доказывая тем самым, что Церковь намерена спасать мир, а не осуждать его.

По материалам Vatican News