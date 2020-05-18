Папа Франциск возглавил святую Мессу в день 100-летия со дня рождения святого Папы Иоанна Павла II

Утром 18 мая, в 100-летие со дня рождения святого Иоанна Павла II, Папа Франциск возглавил Божественную литургию в базилике Святого Петра, у гробницы Папы Войтылы. Епископу Рима сослужили кардиналы Анджело Комастри и Конрад Краевский, а также архиепископы Пьеро Марини и Ян Ромео Павловский. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Это была последняя из утренних Месс Папы Франциска, которые с 9 марта транслировались в прямом эфире после приостановки богослужений с участием народа в связи с пандемией COVID-19. Теперь в Италии и в других странах возобновляются публичные Святые Мессы, и Папа надеется, что Народ Божий вернётся к Таинствам Господним при полном соблюдении установленных санитарных мер. Начиная с с понедельника 18 мая базилика Святого Петра открыта для верующих; в прошлую пятницу она была продезинфицирована.

В начале утреннего богослужения Папа вознёс молитву по ходатайству святого Иоанна Павла II, дабы милосердный Господь помог верующим открыть сердца для спасительной благодати Христа, единственного Искупителя человека.

В своей проповеди Епископ Рима процитировал Ответный псалом (Пс 149): «Бог благоволит к народу Своему». Когда Бог посылал к народу человека Божьего, пророка, люди говорили, что Господь посетил народ Свой, потому что любит его. Такие же слова произносили и те, кто следовал за Иисусом: Господь посетил народ Свой. И сегодня, отметил Папа Франциск, мы тоже можем сказать: «Сто лет назад Господь посетил Свой народ; Он послал человека, подготовил его к епископству и к тому, чтобы возглавить Церковь: Господь любит Свой народ, Он посетил Свой народ, послав ему Пастыря».

Святейший Отец указал на три характерные черты Доброго Пастыря, которые проявились в святом Иоанне Павле II: молитва, близость к народу и любовь к справедливости.

Папа Войтыла был человеком Божьим; он очень много молился, несмотря на интенсивные труды в руководстве Церковью. «Он прекрасно понимал, что первое задание епископа – это молитва. Иоанн Павел II был человеком близости: он ездил по всему миру, навещая свой народ. Подобно Иисусу, настоящий добрый пастырь наше7о времени должен быть максимально близок к людям, и святой Папа оставил нам замечательные пример такой близости ко всем. Его третьей характерной чертой была любовь к Божьей справедливости «с ликом милосердия» – к полной социальной справедливости для народа, для мира без войны. Святой Иоанн Павел II был человеком милосердия, а оно неотделимо от справедливости, подчеркнул Папа Франциск.

Завершая Мессу, Святейший Отец вознёс молитву, дабы Господь зажёг в нас «пламя милосердия, которое неустанно насыщало жизнь святого Иоанна Павла II» и побуждало его целиком посвящать себя Церкви.