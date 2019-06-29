Папа Франциск возглавил святую Мессу торжества Апостолов Петра и Павла и благословил митрополичьи палии

Утром 29 июня Папа Франциск возглавил в соборе Святого Петра Мессу праздника Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, в ходе которой благословил палии для 31 архиепископа-митрополита, возведенного в это достоинство за прошедший год. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В своей проповеди Святейший Отец задался вопросом: почему Господь выбрал Петра и Павла, жизнь которых вовсе не была «прямолинейной» и лишённой падений? Первый их них трижды отрёкся от Господа, а второй в своё время жестоко преследовал христиан. Почему же вместо Петра не был избран Иоанн, а вместо Павла – Варнава? «Отправной точкой для христианской жизни не может быть уверенность, что я, дескать, достоин; с теми, кто считает себя молодцом, Господь может сделать очень мало». Считать себя лучше других – это начало конца, отметил Папа Франциск. Господь же творит чудеса с теми, кто признаёт, что нуждается в помощи свыше; Бог любит нас такими, какие мы есть, и Он ищет людей, готовых открыть Ему свои сердца, таких как Пётр и Павел. Их святость заключалась не в том, чтобы взбираться на вершины, а в том, чтобы в смирении уничижаться, во всём уповая на Господа. В своих падениях эти апостолы были свидетелями прощения, открывшими для себя великую силу Божьего милосердия. Только переживая Божье прощение, подчеркнул Святейший Отец, мы по-настоящему возрождаемся. Начиная с прощения, с Таинства исповеди, мы становимся живыми свидетелями Бога.



Для апостолов Петра и Павла свидетельство вовсе не означало, что они хорошо знали фактическую сторону истории Христа. Оно означало непреходящую любовь к Нему: для них Иисус был не только образцом и ориентиром, – Он был всей жизнью. Святейший Отец призвал верующих задаться вопросом: «Переживаем ли мы каждый день заново встречу с Иисусом?»: «Мы открываем сайты и газеты и говорим о священном, но остаёмся с тем, что говорят люди, с опросами, с прошлым, со статистикой. Иисус мало кому интересен. Ему же не нужны репортёры духовности, не говоря уже о христианах с обложки или статистических верующих. Он ищет свидетелей, которые каждый день повторяют Ему: ‘Господи, Ты — моя жизнь’». После встречи с Иисусом, «испытав Его прощение, – отметил Папа, – апостолы стали свидетелями новой жизни; они не довольствовались полумерами», но принесли себя в жертву. Будем же просить о «благодати не быть теплохладными христианами, которые живут наполовину и позволяют любви остыть». Господь Иисус ставит перед нами сегодня тот же вопрос, который Он некогда задавал Петру: «Кто Я для тебя? Любишь ли ты Меня?». Так пусть же эти слова, призвал Святейший Отец, войдут в наши сердца и «зажгут в нас стремление к максимуму, чтобы мы тоже могли стать живыми свидетелями Иисуса».



Епископ Рима напомнил, что по уже сложившейся прекрасной традиции на праздник Святых Апостолов Петра и Павла в Ватикан приезжает делегация Вселенского Константинопольского Патриархата: «Ваше присутствие напоминает нам, что мы не можем щадить себя на пути к полному единству между верующими, в общении на всех уровнях. Потому что вместе – примирившись Богом и во взаимном прощении – мы призваны быть свидетелями Иисуса Христа в нашей жизни», — сказал Папа Франциск в заключении.

