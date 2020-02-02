Папа Франциск возглавил Святую Мессу по случаю Дня посвященной Богу жизни

Остерегаться мирского взгляда на вещи и пребывать в любви Господа призвал Папа Франциск монашествующих в ходе Святой Мессы, которую он возглавил вечером 1 февраля в соборе Святого Петра по случаю Дня посвященной Богу жизни. Ее предварил обряд благословения свечей. Монахи и монахини, прибывшие на Папское богослужение со всех концов света, составили процессию со свечами, озаряя теплым светом полумрак Ватиканской базилики.



В своей проповеди Папа отталкивался от слов: «Увидели очи мои спасение Твое»(Лк 2,30). Они принадлежат Симеону, которого Евангелие характеризует как простого, праведного и благочестивого человека. В крошечном беспомощном Младенце этот старец распознал Спасителя и, взяв Его на руки, явственно ощутил в вере, что «в Нем Бог исполняет Свои обетования». Теперь Симеон получил возможность «уйти с миром», поскольку собственными глазами узрел благодать безмерно превосходящую достоинством земную жизнь. «Также и вы, дорогие монашествующие братья и сестры, являетесь простыми мужчинами и женщинами, обнаружившими, что есть сокровище, превосходящее все блага мира. Ради него вы пожертвовали такими немаловажными вещами как материальное имущество или возможность создания семьи. Почему вы так поступили? Потому что вы влюбились в Иисуса, убедились, что в Нем одном заключены все сокровища и, вдохновленные Его обращенным на вас взглядом, оставили ради Него всё мирское. Монашеская жизнь подразумевает умение видеть: способность видеть и замечать то, что является по-настоящему ценным в жизни», – сказал Святейший Отец.



При этом Папа Франциск предостерег монашествующих, что им угрожает искушение «мирского видения»: «Это взгляд, который перестает распознавать Божью благодать в качестве главного фактора жизни и устремляется вслед ее суррогатам: мне бы немного удачи, эмоционального утешения, наконец, обретения возможности делать всё, что захочу. Если монашеская жизнь перестает вращаться вокруг Божьей благодати, она сосредотачивается на собственном “я”, теряя при этом свою пассионарность, привязываясь к комфорту, останавливаясь в своем развитии». В такой ситуации, по словам Святейшего Отца, лицо, будто бы посвятившее свою жизнь Богу, перестаёт распознавать Его присутствие в своем окружении, а различает одну только динамику мира сего, вследствие чего начинает возмущаться, роптать, сплетничать, становится пассивным и прагматичным, в то время как в его душе глубоко укореняются печаль и недоверие, что, в свою очередь, ввергает в отчаяние. «Вот к чему приводит мирское видение», – констатировал Преемник Святого Петра и призвал монашествующих по примеру старца Симеона замечать и по достоинству оценивать «Божью благодать для нас», для чего необходимо находиться в близком контакте со Святым Духом и Божьей любовью.



«Монашеская жизнь, если она пребывает в любви Господа, открыта на подлинную красоту. Ей свойственно видеть, что бедность – это не ужасные тяготы, но высочайшая свобода, которая дарит нам Бога и ближних в качестве истинного богатства. Ей свойственно видеть, что целомудрие – это не унылое бесплодие, но путь любви, желающей служить, а не владеть. Для такой любви послушание – это не суровая дисциплина, а умение справиться со своей внутренней анархией», – подчеркнул Понтифик и добавил, что при виде Иисуса, Который пришел, чтобы служить, а не чтобы Ему служили, Симеон, со своей стороны, тоже назвал себя рабом. Тот, кто фиксирует свой взгляд на Иисусе «учится жить, чтобы служить», а не ждет, когда другие начнут делать это. Он сам отправляется на поиск ближнего. «Но где же мой ближний в монашеской жизни? В первую очередь, его следует искать в собственной общине. Нужно просить о благодати узнавания Иисуса в братьях и сестрах, которых мы получили. Именно там мы и должны начинать жить любовью: в том месте, где находимся теперь, принимая братьев и сестер со всей их немощью, так, как Симеон принял простого и бедного Иисуса», – сказал Предстоятель Вселенской Церкви, заметив, что сегодня, когда множество людей предпочитает видеть в ближних «только препятствия и сложности”, ощущается настоятельная потребность во взглядах, чья цель и направленность состоит в том, чтобы «искать ближнего». Монашествующие призваны привнести в мир особый отзывчивый взгляд, который не осуждает, не унижает, а освобождает и утешает.



Завершая свою проповедь, Понтифик призвал монахов и монахинь практиковать «взгляд надежды», взяв за пример Симеона и Анну, которые, несмотря на свой преклонный возраст, постоянно пребывали в храме, день и ночь служа Господу. «Вот в чем секрет: не отдаляться от Господа, Источника надежды. Мы впадаем в слепоту, если не держим постоянно в поле зрения Господа, если не поклоняемся Ему», – подвел итог Папа Франциск.



По материалам Vatican News