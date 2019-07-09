Папа Франциск возглавил св. Мессу о нуждах мигрантов в соборе Святого Петра

8 июля Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу о нуждах мигрантов, по случаю шестой годовщины своего визита на итальянский остров Лампедузу. В богослужении, подготовленном ватиканским Департаментом служения целостному развитию человека, приняли участие сотни мигрантов, беженцев и тех, кто спасал их жизни. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Свою проповедь Епископ Рима начал с комментария на литургические чтения, акцентируя внимание на аспекте спасения. В Книге Бытия патриарх Иаков видит во сне лестницу от неба до земли, по которой поднимаются и спускаются ангелы Божьи: они представляет собой связь между Богом и человеком, которая исторически реализовалась в воплощении Христа-Спасителя, отметил Папа. Лестница – это аллегория Божественного замысла: он предшествует каждому человеческому шагу; это также антитеза Вавилонской башни, построенной людьми, — они своими силами хотели попасть на небо, чтобы стать богами. Видение Иакова олицетворяет милосердного Бога, спускающегося к людям ради их спасения и жизни в изобилии. Со своей стороны, ветхозаветный патриарх просит Бога защитить его на предстоящем, трудном пути и обещает: «Будет Господь моим Богом» (Быт 28,21). Ответный Псалом литургии вторит первому чтению: «Боже, в Тебе моя надежда; Господь прибежище моё и защита моя». По праву Господь – убежище для тех, кто призывает Его в скорби, подчеркнул Папа Франциск: наша молитва становится чище, когда мы понимаем, что мир не может обеспечить нам безопасности и всё, что нам остаётся, – это Бог, Который распахивает небеса перед живущими на земле. «Только Бог спасает», – подчеркнул Святейший Отец. Такое же глубокое доверие объединяет двух персонажей из евангельского чтения: начальника синагоги и больную женщину (ср. Мф 9,18-26). Это эпизоды освобождения, подчеркнул Епископ Рима. Люди подходят к Иисусу, чтобы получить от Него то, чего не может дать никто другой, – исцеление от болезни и освобождение от смерти. Господь наставляет Своих учеников, дабы они отдавали предпочтение самым нуждающимся и бедным. Современная нищета, отметил Папа, охватывает множество угнетённых, отверженных, стариков, больных, малых и последних.

Святейший Отец напомнил о шестой годовщине своего визита на Лампедузу, который напрямую был связан с «последними» и наибеднейшими. Они ежедневно молят Господа освободить их от зла: это те, кого обманывают и бросают умирать в пустыне, подвергают пыткам и жестокому насилию в лагерях временного пребывания. К сожалению, экзистенциальная периферия наших городов также густо населена отверженными, бедными, угнетёнными и страдающими людьми, которые постоянно испытывают на себе эксплуатацию и дискриминацию. В духе Заповедей блаженства, отметил Папа, «мы призваны облегчить их страдания и предложить им милосердие, утолить их голод и жажду справедливости, помочь почувствовать заботливое отцовство Бога, показать им путь в Царство Небесное. Это люди, а не просто социальные или миграционные проблемы! Речь идет не только о мигрантах, а это значит, что мигранты являются прежде всего людьми, и сегодня они – символ всех отверженных глобализированным обществом».

Возвращаясь к образу лестницы Иакова, Папа Франциск призвал христиан быть теми ангелами, которые поднимаются и спускаются, беря на руки самых малых, больных, отверженных, последних, помогая им увидеть сияние неба. В заключение своей проповеди Святейший Отец сказал: «Это большая ответственность, и от неё никто из нас не может избавиться, если мы хотим исполнять миссию спасения и освобождения, к которой призывает нас Сам Господь. Я знаю, что многие из вас, прибывшие всего несколько месяцев назад, уже помогают своим братьям и сестрам, приехавшим совсем недавно. Я хочу поблагодарить вас за этот прекрасный знак человечности, признательности и солидарности».

