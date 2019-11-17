Папа Франциск возглавил Мессу в соборе Святого Петра по случаю Всемирного Дня Бедных

В воскресенье 17 ноября с.г. Папа Франциск предстоятельствовал на Мессе в соборе Святого Петра по случаю Всемирного Дня Бедных, который был установлен именно этим Понтификом и вот уже в третий раз отмечался во всём католическом мире.



В своей проповеди Святейший Отец размышлял над отрывком из 21-й главы Евангелия от Луки, в котором Иисус предсказывает, что от величественного Иерусалимского храма «не останется камня на камне». Таким же образом минет и исчезнет и многое другое: земные государства, человеческие дела… Но есть и то, что не минет никогда. Это Господь Бог и сам человек. «Бог живой бесконечно значимее любого храма, воздвигнутого нами в Его честь. Таким же образом и человек, наш ближний, значит несравненно больше, чем вся информация сего мира», — сказал Папа и отметил, что Иисус предостерегает нас от двух опасных искушений.

Первым таким соблазном является торопливость, желание получить всё и сразу. «В погоне за многим преходящим мы рискуем забыть о том, что пребывает вечно. Гоняясь за плывущими мимо облаками, мы теряем небо. Поглощенные последними событиями мы больше не находим времени для Бога и живущего рядом брата», — заметил Папа и с грустью констатировал, что мы склонны посчитать бесполезными и ненужными многих стариков, нерожденных младенцев, инвалидов, нищих, в то время как для Бога они имеют особую значимость как раз потому, что не владеют языком мнимо самодостаточного «я», не могут самоутверждаться с опорой на свои силы, нуждаются в ком-то, кто поведет их за руку… Их присутствие рядом с нами вводит нас в подлинно-евангельскую атмосферу, туда, где «блаженны нищие духом». А против торопливости Иисус предлагает нам эффективное лекарство в виде терпения: «терпением спасайте души ваши», — говорит Он нам. Быть терпеливым значит идти вперед изо дня в день, не теряя из виду самые главные ориентиры – Бога и ближнего.



Второй соблазн, от которого предостерегает нас Иисус – это соблазн «я». «Многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их», — говорит Господь. Христианин – это «не ученик “я”, а ученик “ты”; иначе говоря, он не идет на поводу у своих капризов, а откликается на призыв к любви, который и является гласом Иисуса». Но как опознать этот голос среди множества других голосов? Ведь много кто «придет под именем Моим», как об этом предупредил Христос. «Недостаточно приклеить к себе этикетку “христианин” или “католик”, чтобы на самом деле быть Христовым. Для этого нужно говорить на языке Христа, на языке любви, на языке “ты”… Нужно преодолевать границы своего “я”», — подчеркнул Святейший Отец, обратив внимание на то обстоятельство, что даже творя дела милосердия, мы рискуем начать говорить на языке «лицемерного “я”». Так бывает всякий раз, когда мы занимаемся благотворительностью, желая тем самым снискать одобрение «нужных людей», приобрести их дружбу и тому подобное. Бог же призывает нас к бескорыстной любви, к тому, чтобы благотворить тем людям, которые не смогут нас за это отблагодарить.

Понтифик напомнил, что если бедняки стучатся в нашу дверь, мы просто обязаны услышать этот их вопль о помощи и понять его как призыв отказаться от приоритета собственного «я», взглянуть на них с той бескорыстной любовью, с какой на них взирает Бог. «Как же это было бы прекрасно, если бы бедняки заняли в нашем сердце место, которое они неизменно занимают в сердце Бога», — воскликнул Преемник Святого Петра и добавил, что пребывая с бедными, общаясь с ними, служа им, мы поступаем так же, как поступал Иисус, и обретаем истинное понимание того, что в этой жизни неизменно, а что быстро проходит и не имеет цены…



В заключение Папа Франциск еще раз подчеркнул, что бедные, которые просят у нас любви, приводят нас непосредственно в объятия Иисуса и помогают нам взойти на небеса: именно поэтому в народном благочестии бедняки трактовались как привратники Царствия Небесного. «Уже сейчас они являются нашим сокровищем, сокровищем Церкви. И в самом деле, они дарят нам неветшающее богатство – нечто, что связывает небо и землю и ради чего действительно стоит жить. Это нечто – любовь», – подвел черту Святейший Отец.

По материалам Vatican News