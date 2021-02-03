Папа Франциск возглавил Мессу в соборе Святого Петра по случаю праздника Сретения и Дня посвященной Богу жизни

2 февраля Папа Франциск возглавил торжественную Мессу в соборе Святого Петра по случаю праздника Сретения и Дня посвященной Богу жизни, на которой присутствовали представители монашеских общин Римской епархии. Перед началом богослужения был проведен ритуал освящения свечей и состоялась процессия к алтарю с зажженными свечами в руках.



В своей проповеди Святейший Отец, комментируя чтение из Евангелия от Луки, обратил внимание на фигуру старца Симеона, «ожидавшего утешения Израилева». Симеон ожидал «терпеливо», и Папа предложил своей аудитории поразмышлять о природе этого терпения. Старец пребывал в ожидании на протяжении всей своей жизни и за это время «научился в молитве, что Бог не приходит в чрезвычайных событиях», но действует в монотонности наших будней, в ритме повседневности, в «малых делах», через которые мы «с упорством и смирением» стараемся творить Его волю. «Это муж, умудренный летами, но пламя в его сердце всё еще не погасло; за свою долгую жизнь он не раз бывал уязвлен и разочарован, но так и не утратил надежду; он терпеливо хранил в своем сердце данное ему однажды обетование, не позволяя себя сломить унынию, сожалению о потерянном времени, тихой меланхолии – этой почти обязательной спутницы сумерек жизни. Упование, связанное с долгим ожиданием, обернулось упорным терпением и постоянной бдительностью. Вот поэтому глаза Симеона и увидели однажды пришедшее в мир Спасение». Симеон научился терпению «из молитвы и жизни своего народа», всегда воспринимавшего Господа как «Бога милостивого и долготерпеливого».



С этой точки зрения терпение Симеона является отражением Божьего терпения. «Из молитвы и истории своего народа Симеон узнал, что Бог терпелив», – продолжил свою мысль Первоиерарх Вселенской Церкви, процитировав притом пассаж Романо Гвардини, утверждавшего, что терпение – это форма реакции Бога на нашу немощь, благодаря которой у нас появляется шанс на исправление. И Мессия, Коего Симеон держит на руках, «открывает нам терпение Бога Отца, Который взирает на нас с милосердием и до последнего часа надеется, что мы откликнемся на Его зов; Который требует от нас не совершенства, а всего лишь искренности; Который дарит новые возможности там, где казалось бы, всё потеряно; Который старается заделать пробоины в нашем утлом суденышке, даже если мы закрываемся от Него; Который позволяет прорасти доброму семени, не удаляя преждевременно плевелы». Наша надежда возможна именно потому, что Бог терпеливо ждет нас.



В этом ключе Преемник Святого Петра призвал задуматься, что может значить терпение Бога и терпение Симеона для лиц посвященной Богу жизни. Прежде всего, следует тщательнее разобраться, чем характеризуется это терпение. Ведь речь в данном случае идет не просто об умении переносить нагромождение трудностей и проблем или о фаталистическом восприятии несчастий и страданий. «Терпение, – подчеркнул Папа, – не является признаком слабости: оно является силой духа, ибо делает нас способными носить бремена личных и общинных проблем; научает нас умению воспринимать ближних в их уникальности и отличиях; заставляет преуспевать в добродетелях, даже если это выглядит бессмысленным; дает силы продолжать путь, несмотря на меланхолию и усталость».



Далее Епископ Рима обратил внимание на «три места», в которых «конкретизируется терпение». Первым таким «местом» является наша собственная личность. Если речь идет о лицах посвященной Богу жизни, то все они однажды ответили на призвание Господа, но на избранном ими пути не было недостатка в разочарованиях, поскольку энтузиазм, с которым они принимались за труды, частенько не соответствовал ожидаемому результату, а «духовный посев» не увенчивался обильным плодоношением. Всё это легко может привести к «выгоранию надежды». Однако нам не следует терять терпения. Необходимо быть внимательными к самим себе и с упованием ожидать «времени Божия вмешательства». Нельзя поддаваться внутренней скорби и унынию, ибо уныние – это червяк, который подтачивает нас изнутри.



Вторым «местом терпения» является общинная жизнь. Известно, что взаимоотношения в коллективе порой даются нелегко, иногда возникают конфликты, не всегда прорисовываются немедленные решения и оказываются справедливыми поспешные суждения. Следует «держать необходимую дистанцию, хранить мир, терпеливо поджидать момент, когда все недоразумения удастся разрешить по справедливости и в духе любви». Для жизни в общине крайне необходима «взаимная терпимость». А еще крайне важно помнить о том, что «Господь не хочет видеть нас солистами, но участниками хора, который, хотя порой и сбивается с правильной тональности, но потом возвращается к гармонии».



Наконец, третьим «местом» является терпение в отношении мира. Лелея в своих сердцах надежду, которую заронили в них пророки, Симеон и Анна, несмотря на то, что обетования не спешили сбываться, не роптали, но «терпеливо ожидали восхода солнца средь тьмы истории». И мы нуждаемся в таком же терпении, чтобы не быть в плену нареканий типа «мир нас совсем не слышит», «нет призваний» и тому подобное…



«Терпение помогает нам взирать на себя самих, на свои общины и на мир с милосердием», – подвел итог Понтифик, призвав монашествующих ответить самим себе на ряд вопросов: насколько мы открыты дару терпения от Святого Духа? Носим ли мы «бремена друг друга» в своих общинах? Служим ли последовательно миру, не допуская поспешного его осуждения? «Так будем же восхищаться долготерпением Божиим и молиться о даровании нам того терпения, которое отличало праведных Симеона и Анну. И да узрим своими глазами свет Спасения и понесём его по всему миру», – сказал Папа Франциск в заключение.



По материалам Vatican News