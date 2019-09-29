Папа Франциск возглавил Мессу на площади Святого Петра по случаю Всемирного дня мигранта и беженца

В воскресенье 29 сентября, когда в Католической Церкви в 105-й раз отмечался Всемирный день мигранта и беженца, Папа Франциск возглавил святую Мессу на площади Святого Петра и в своей проповеди процитировал слова из Священного Писания, которыми Бог призывает избранный народ окружать особой заботой чужаков, вдов и сирот – людей, лишенных прав, выброшенных на обочину общественной жизни, ставших маргиналами. Господь говорит об этом, как о «моральном долге всех тех, кто желает быть частью Его народа», – подчеркнул Папа.



Далее Святейший Отец отметил, что чужеземцы, вдовы и бедные – это лица, ставшие жертвами «культуры отчуждения». «Господь просит нас относиться к ним с милосердной любовью; просит нас вернуть им их человеческое достоинство, при этом не исключая никого, не оставляя без внимания никого», – констатировал Понтифик и добавил, что здесь необходимой также является серьезная рефлексия относительно причин маргинализации и отчуждения в современном мире, в числе которых – тот факт, что «развивающиеся страны продолжают исчерпывать свои природные и человеческие ресурсы в пользу малого количества некоторых привилегированных рынков», как и то, что войны идут в одних странах мира, а оружие для этих войн производится и продается другими странами, которые потом не желают заботиться о беженцах. «Люди, страдающие от последствий этого – всегда малые, бедные, наиболее уязвимые, которым нет места за праздничным столом, которые вынуждены довольствоваться одними крошками с этого стола», – высказал свое сожаление Святейший Отец.



Понтифик призвал преодолеть глобализацию безразличия, чтобы не превратиться в людей, похожих на евангельского богача, который игнорировал нищего Лазаря, лежащего у ворот его дома, помышляя только о собственном благополучии и развлечениях. «Также и мы в своей озабоченности сохранением собственного благополучия рискуем не заметить братьев и сестер, которые находятся в трудной ситуации», — предостерег Папа и, продолжая свою мысль, сказал: «Как христиане мы не можем оставаться равнодушными перед лицом драмы старых и новых форм бедности, самого беспросветного одиночества, перед лицом неприятия и дискриминации тех, кто не принадлежит к ‘нашей группе’. Мы не можем оставаться нечувствительными, с сердцем в состоянии анестезии, пред лицом нищеты множества невинных людей. Мы не можем не плакать. Мы не можем не реагировать».



Святейший Отец обратил внимание на то обстоятельство, что невозможно воистину быть людьми Божьими, не исполняя заповеди любви к ближнему. Всем нам необходимо «со всей серьезностью включиться в построение более справедливого мира, в котором все люди будут иметь доступ к ресурсам Земли, где все будут иметь возможность реализоваться в личном и семейном плане, где всем будут гарантированы фундаментальные права и достоинство», — заявил он. «Любить ближнего, значит иметь сострадание к страждущим братьям и сестрам, становиться близкими им, прикасаться к их ранам, солидаризоваться с их жизненными обстоятельствами, конкретным образом демонстрировать особую милость Бога к ним», — сказал в заключение Папа Франциск и напомнил, что заповедь любви была запечатлена кровью Иисуса Христа.



Напомним, что Всемирный день мигранта и беженца был учрежден в 1914 г. святым Папой Пием X. Ранее он отмечался во второе Рядовое воскресенье Литургического года, а Папа Франциск перенес его празднование на последнее воскресенье сентября.



По окончании Мессы Святейший Отец благословил установленную на площади Святого Петра скульптурную композицию, темой которой явились слова из Послания к Евреям: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр 13,2). В своем слове после полуденной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск пояснил: «Эта скульптура из бронзы и глины представляет группу мигрантов, принадлежащих к различным культурам и временам. Я пожелал, чтобы это произведение искусства нашло свое место здесь, на площади Святого Петра, напоминая всем нам о возложенной на нас Евангелием обязанности гостеприимства». Автором композиции, нашедшей ныне свое постоянное место в центре католического мира, является канадский скульптор Тимоти Шмальц, который работал над ней, начиная с 2017 г.



По материалам Vatican News