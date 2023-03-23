Папа Франциск: вода не должна становиться поводом для войны

На завершение общей аудиенции 22 марта Папа Франциск напомнил, что сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. Этот день был учреждён Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году, чтобы сосредоточить внимание на важности доступа к безопасной питьевой воде. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к паломникам, прибывшим на площадь Святого Петра из разных стран, Епископ Рима процитировал слова св. Франциска Ассизского из его «Песни о брате Солнце, или Хвалы творений»: «Прославлен будь, мой Господи, за сестру нашу Воду, которая столь полезна, смиренна, чиста и драгоценна». В этих простых словах, отметил Папа, мы чувствуем красоту творения, но также осознаём проблемы, связанные с заботой о нём.

«В эти дни в Нью-Йорке проходит вторая Конференция ООН по водным ресурсам. Я молюсь за её успешный исход и надеюсь, что это важное событие ускорит инициативы в пользу тех, кто страдает от нехватки воды, основного блага. Вода не должна становиться объектом расточительства и злоупотреблений или поводом для войны, её нужно хранить ради блага нашего и грядущих поколений».