Папа Франциск вновь осудил легализацию абортов

Допустимо ли истреблять человеческую жизнь, чтобы решить некую проблему? Допустимо ли нанимать для этого киллера? Именно к этим двум вопросам сводится дискуссия о легализации абортов. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск направил послание аргентинскому депутату Виктории Моралес Горлери, которая представляет народное движение женщин, борющихся за право рождающихся детей на жизнь, прежде всего на окраинах Буэнос-Айреса. Эти женщины, которых называют «mujeres de las villas», недавно обратились к Папе Франциску с просьбой поддержать их в борьбе против легализации добровольного прерывания беременности в Аргентине. Вокруг этого законопроекта не умолкают дебаты: в этой латиноамериканской стране убийство нерожденных детей по-прежнему расценивается как преступление, а законопроекты о легализации абортов до сих пор отклонялись. Новый законопроект, обсуждаемый в настоящее время, представлен как наиболее простое решение для девушек-подростков, живущих на окраинах. Обращаясь к Папе, «mujeres de las villas» пишут: «Мы потрясены хладнокровным террором этого законопроекта, направленного на продвижение идеи аборта как еще одной возможности в гамме контрацептивов, и тем, что его адресатом должны стать малоимущие девушки». «Наш голос, как и голос нерожденных детей, не услышан, законодатели и пресса не хотят нас слушать, и если бы на окраинах не было священников, возвышающих голос в нашу защиту, мы были бы еще более одиноки, — пишут аргентинские женщины, — Наши дочери-подростки живут с идеей, что из-за бедности у них нет права иметь детей».

Отвечая на письмо «mujeres de las villas», Папа выражает восхищение их деятельностью и свидетельством и призывает продолжать борьбу. «Страна гордится такими женщинами», — пишет Святейший Отец, подчеркивая: «Проблема аборта не относится преимущественно к религиозной сфере, но это вопрос общечеловеческой этики». Папа отмечает, что в дебатах о легализации абортов следовало бы задаться двумя вопросами, а именно: правильно ли уничтожать чью-то жизнь, чтобы решить проблему, и правильно ли нанимать для этого киллера, — ведь суть «законного» аборта заключается именно в этих двух действиях.

28 ноября в Аргентине ожидаются демонстрации протеста против нового законопроекта об абортах. В рамках этих манифестаций пройдет «Марш пинеток»: его участники соберутся у здания Конгресса и будут молиться Розарием, вверяя жизнь рождающихся детей покрову Пресвятой Богородицы. Манифестацию поддержали поместные епископы, неоднократно выступившие против легализации абортов. На днях Комиссия епископата по защите жизни, по делам мирян и семьи выступила против законопроекта, подчеркнув, что его одобрение означало бы одобрение убийства одного человека ради спасения другого. «Только спасением обеих жизней мы можем спасти всех», — отмечают епископы, призывая верующих присоединиться к протестам 28 ноября, поскольку речь идет о публичной защите права каждого человека на жизнь, гарантированного конституцией.