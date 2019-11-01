Папа Франциск внес поминовение Матери Божией Лоретанской в календарь Римско-Католической Церкви

Папа Франциск включил в общий календарь Церкви латинского обряда воспоминание (факультативную память) Матери Божьей Лоретанской. Соответствующий декрет был обнародован 31 октября 2019 г.

Литургическое воспоминание Матери Божией Лоретанской будет отмечаться 10 декабря. Именно в этот день ежегодно проходят торжества в итальянском Богородичном святилище в Лорето. «Это празднование будет содействовать усвоению всеми, а особенно семьями, молодежью и духовенством, добродетелей совершенной Ученицы Евангелия, Девы Марии, Которая, зачав Главу Церкви, приняла и всех нас как своих», — сказано в Декрете Конгрегации богослужения и дисциплины Таинств.

Факультативная память должна быть отмечена во всех календарях и литургических книгах, предназначенных для совершения св. Мессы и Литургии Часов. Соответствующие тексты на латинском языке были опубликованы вместе с Декретом. Переводы, сделанные под патронатом епископских конференций, могут быть опубликованы и использоваться после их утверждения Конгрегацией богослужения и дисциплины Таинств.

По материалам Vatican News