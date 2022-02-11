Папа Франциск весной этого года посетит Мальту

Ватиканский зал печати сообщил о предстоящей международной поездке Святейшего Отца. Сообщает русская служба Vatican News.

В коммюнике главы пресс-службы Ватикана Маттео Бруни говорится: «Принимая приглашение президента Республики Мальта, властей и Католической Церкви страны, Папа Франциск совершит Апостольский визит на Мальту 2 и 3 апреля 2022 года, посетив города Валлетта, Рабат, Флориана и остров Гозо. Программа и другие подробности поездки будут обнародованы в ближайшее время».