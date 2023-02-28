Папа Франциск верифицировал чудо, открывающее путь к беатификации итальянской монахини

Папа Франциск утвердил чудо, открывающее путь к беатификации и последующей канонизации итальянской монахини, небесному заступничеству которой приписывают исцеление девочки в материнской утробе, подтвержденное результатами УЗИ и постнатальным обследованием, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Чудо исцеления нерожденной девочки в Римини (Италия) пролагает путь к беатификации и канонизации достопочтенной рабы Божьей Элизабетты Мартинес, итальянской монахини и основательницы Конгрегации дочерей святой Марии Леукской (Санта-Мария-ди-Леука). Ультразвуковое исследование (УЗИ) 2017 года выявило у девочки в материнской утробе целый ряда серьезных заболеваний, смертельно опасных для жизни и развития. Врачи диагностировали у плода тромбоз, полную кальцифицирующую окклюзию (закупорку просвета) левой пупочной артерии, обширный инфаркт плаценты и тяжелую внутриутробную задержку развития, чреватую смертью головного мозга.

Друг семьи сообщил о тяжком диагнозе дочерям Санта-Мария-ди-Леука, и все монашеские общины конгрегации принялись усердно молиться рабе Божьей Элизабет Мартинес о чудесном исцелении девочки. В январе 2018 года новые ультразвуковые снимки ошеломили врачей. Они показали нормальный объем околоплодных вод и прекрасные показатели флоуметрии (кровоснабжения) плода, а с ними и значительные улучшения в состоянии ребенка. При этом у девочки все еще сохранялся тромбоз пупочной артерии и наблюдалась некоторая задержка в развитии. Тем не менее, 19 марта 2018 года девочка появилась на свет абсолютно здоровой. Уже 23 февраля вышел указ Папы Римского о признании чудесного исцеления девочки благодаря небесному заступничеству блаженной Мартинес, с благословением на продвижение дела к ее канонизации. Дикастерия Ватикана по делам святых причислила Мартинес к лику блаженных и приступила к сбору материалов на возможную канонизацию.

Элизабет Мартинес родилась 25 марта 1905 года в Галатине, Италия. В 1930 году, в возрасте 25 лет, она дала свои первые религиозные обеты в конгрегации Богоматери милосердия Доброго пастыря и обрела в монашестве имя Мария Лючия. Монашеская община определила ее на службу молодым женщинам в городе Кьети в центральной Италии. Однако там ее постигла серьезная легочная инфекция, несовместимая с монашеским служением. Ей пришлось покинуть монашеский орден и вернуться в родную семью.

Именно в этот трудный переходный период ее жизни Пресвятая Дева вдохновила ее на создание нового религиозного ордена, посвященного образованию детей, воспитанию подростков и помощи матерям-одиночкам. Мартинес получила благословение епископа Уджентского монс. Джузеппе Руотоло, а в 1943 году новый орден дочерей Санта-Мария-ди-Леука был официально утвержден Папой Римским. С первых дней своего основания, монахини ордена самоотверженно служили бедным и обездоленным в годы второй мировой войны.

Несмотря на свою упорную легочную болезнь и прогрессирующую слабость, сестра Мартинес усердно трудилась, а конгрегация дочерей Санта-Мария-ди-Леука под ее рукододством творила добрые дела именем Христовым по всей Италии и за рубежом – в Швейцарии, Бельгии и Соединенных Штатах. «Сестра Мартинес неустанно поклонялась Христу в Благословенном таинстве Евхаристии, и вверяла свою судьбу Божественному Провидению, – сообщает веб-сайт Дикастерии по канонизации святых. – Она жила в осознании постоянного присутствия Господа, что проявлялось в каждом ее слове и деянии. Героическая добродетель, вера и надежда побуждала ее смиренно ждать воли Божьей, не жалуясь и не отчаиваясь, полностью вверяя себя исполнению промысла Божьего». Мартинес умерла в Риме 8 февраля 1991 года, а 13 октября 2021 года Папа Франциск причислил ее к достопочтенным рабам Божьим. С официальным признанием чуда, свершившегося через ее небесное заступничество, сестра Мартинес теперь может быть причислена к лику блаженных через обряд беатификации, после чего остается один шаг до святости.

Одновременно Папа Франциск признал своим указом героические добродетели еще пяти выдающихся католиков: итальянского монаха-францисканца и священника Джузеппе ди Сант-Эльпидио (Giuseppe di Sant’Elpidio,1885-1974), бразильского священника Алоизио Себастьяно Боинга (Aloisio Sebastiao Boeing, 1913–2006), итальянской монахини Маргариты Луссана (Margherita Lussana, 1852–1935), испанской мирянки Франциски Аны Марии Альковер Морелль (Francisca Ana Maria Alcover Morell,1912–1954) и итальянской монахини Альбертины Виолин Жирондоли (Albertina Violin Zirondoli, 1901-1972). В делах на канонизацию эти пятеро теперь повышены до достопочтенных рабов Божьих.