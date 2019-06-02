Папа Франциск в Яссах: молитва у мощей мученика, встреча с пожилыми и больными людьми, общение с молодежью и семьями

Во второй половине дня 1 июня Папа Франциск посетил город Яссы — важный политический, экономический и культурный центр, один из древнейших городов Румынии, бывшую столицу Молдавского княжества, нынешний центр Западной Молдавии. Именно в этом регионе проживает основная масса католиков румынского происхождения.



Прежде всего Понтифик посетил местный Кафедральный собор Пресвятой Марии Царицы. Этот имеющий форму короны храм был освящен в 2005 г. На пороге храма Святейшего Отца приветствовали настоятель собора и семья, представлявшая все семьи города. У алтаря пожилой священник и диакон вручили Папе зажженную свечу — символ неугасимой веры, а тот поставил ее у раки с мощами мученика — блаженного епископа Антона Дурковичи, ординария Ясс, погибшего в заключении в годы коммунистического террора и беатифицированного в 2014 г. Здесь Святейший Отец провел несколько минут в безмолвной молитве.



В храме Папу ожидало несколько сотен пожилых и больных людей, многих из них Понтифик лично обнял и поприветствовал. «Хочу поблагодарить всех вас за то, что вы пришли. Спасибо вам за то, что вы продолжаете свой жизненный путь, несмотря на все ваши недуги, принося их в жертву Господу», — сказал Папа Франциск перед тем, как прочитать вместе с ними молитву Богородице и преподать им свое благословение.

Затем Папа отправился на площадь перед Дворцом культуры, чтобы встретиться там с молодежью и семьями. Он, в первую очередь, выразил радость в связи с тем, что во встрече принимали участие представители различных народов. «Святой Дух собирает всех нас и помогает всем вместе открыть красоту бытия, дарит возможность встречи, чтобы продолжить путь сообща. Каждый из нас пришел сюда со своим языком и традицией, но при этом счастлив находиться среди братьев», — заметил Святейший Отец и добавил: «Нелегко шагать вместе, верно? Это дар, о котором мы должны просить, это работа, которую мы должны проделать, это сокровище, которым мы должны делиться!»



Папа напомнил о важности сбережения корней и передачи веры в семье. «Не забывай о твоей матери и бабушке, а также о той простой, но глубокой вере, которая была для них характерна, которая давала им силу и стойкость, чтобы шагать по жизни и не опускать руки», — призвал Понтифик и подчеркнул, что хотя вера «не очень котируется на бирже», зато способствует созиданию Царства Божьего и пробуждает любовь. «Мы все расцветаем, если чувствуем себя любимыми, ибо любовь пускает корни и побуждает нас перенести их и в жизнь других людей. (…) Мы принадлежим друг другу, а личное счастье приходит там, где мы делаем счастливыми ближних…» В этой связи Святейший Отец припомнил пророчество одного святого румынского отшельника, который, на вопрос о том, когда наступит конец света, ответил: «Когда зарастут тропинки между соседями». «То есть, если больше не будет христианской любви и понимания между братьями, родственниками, христианами и народами! Если люди перестанут любить друг друга. Вот тогда наступит конец света, ибо без любви и без Бога ни один человек не сможет жить на земле!»



Папа обратил внимание на большое количество «провокаций», способных «ввергнуть в отчаяние и заставить замкнуться в себе». Перед лицом всех этих опасностей вера неизменно помогает человеку извлекать из своей души самое лучшее и дарить его другим людям. Понтифик призвал передавать веру не только на словах, но и с помощью жестов, взгляда, нежности, простоты и искренности. Искренне свидетельствуемая вера научит слышать там, где очень шумно; творить гармонию там, где безумствует хаос; вносить ясность туда, где преобладает неоднозначность; привносить солидарность туда, где господствует отчуждение; водворять мир там, где бушует агрессия; являть правду там, где царит фальшь; открывать пути, которые помогут людям почувствовать себя детьми Божьими и братьями друг другу.



«Румыния — это сад Божией Матери, — сказал Папа в заключение, — и в ходе этой встречи я имел случай еще раз убедиться в том, что Она — Мама, которая помогает осуществиться мечтам Ее детей, бережно хранит их надежды и приносит радость в их дома. Она нежно и очень конкретно заботится о нас. А вы — живая и цветущая община, община, исполненная надежды, которую мы можем теперь подарить Марии. Ей мы посвящаем будущее молодежи, семей и Церкви. Mulțumesc! Благодарю!»



Завершив свой визит в Яссы, Папа Франциск направился в местный аэропорт, откуда вылетел в Бухарест.

По материалам Vatican News