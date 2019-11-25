Папа Франциск в Японии: встреча с католическим епископатом страны, посещение Нагасаки и Хиросимы…

Субботним вечером 23 ноября после приветственной церемонии в международном аэропорту Токио «Ханэда» Папа Франциск встретился в резиденции Апостольской нунциатуры с поместными епископами. Папа передал теплое приветствие духовенству и мирянам Католической Церкви Японии, а также всем жителям «страны восходящего солнца», заверяя их в своей молитвенной памяти. Поездка в Японию была давнишней мечтой Хорхе Бергольо, и теперь он с благодарностью реализует эту миссионерскую возможность. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



В своём обращении к иерархам Святейший Отец напомнил о героической истории японской католической общины, которая обрела веру благодаря самоотверженным миссионерам и сумела сохранить её, несмотря на многочисленные трудности и преследования. «ДНК вашей общины отмечена этим свидетельством, которое является противоядием к отчаянию и указывает путь, по которому вы должны идти. Вы – живая Церковь, которая сохранилась, произнося имя Господа и созерцая то, как Бог вёл её посреди гонений».



За эти годы местная община сформировала церковный облик, который высоко ценится японским обществом благодаря её богатому вкладу в общее благо народа. Папа Франциск напомнил о девизе своего визита – «Защищать всякую жизнь»: этот призыв может также стать символом епископского служения. Защита жизни и провозглашение Евангелия взаимосвязаны: «И то, и другое означает быть внимательными ко всему, что может помешать целостному развитию людей, которым сегодня на этих землях вверяется свет Евангелия Иисуса Христа».



Церковь в Японии немногочисленна, отметил Папа, однако это не должно ослаблять её усердия в деле благовестия: «Гостеприимство и забота о многочисленных иностранных работниках, составляющих более половины католиков Японии, является не только свидетельством Евангелия среди японского народа, но и свидетельством универсальности Церкви». Наше единство с Христом сильнее любых других связей и способно проникать во все реалии современности.



Святейший Отец призвал поместную Церковь решительно высказываться по неотложным вопросам мира и справедливости, всегда выступая в защиту любой жизни. Эта задача крайне злободневна перед лицом современных проблем в японском обществе: одиночества, отчаяния, изоляции, роста числа самоубийств, травли («иджиме»), а также добровольного отчуждения от социальной жизни, что особенно касается молодёжи. Церковь призвана формировать культуру самоотверженной и альтруистической любви, способной дать каждому человеку возможность счастливой и полноценной жизни. Католическая молодёжь должна быть маяком надежды для своих сверстников и живым свидетелем христианской любви.



Завершая свое обращение к японским католическим епископам, Епископ Рима призвал их продолжать миссию, способную охватить семьи, никогда не забывая о том, что «любое апостольство начинается с того места, где находятся люди с их привычками и занятиями. Именно там мы должны достигать сердца городов, предприятий и университетов, чтобы сопровождать доверенных нашим заботам верующих Евангелием сострадания и милосердия».

Утром в воскресенье 24 ноября, в торжество Христа Царя Вселенной, Папа Франциск на самолете отправился из Токио в Нагасаки, где прежде всего посетил «Парк мира», в котором находится Мемориал жертвам атомной бомбардировки 9 августа 1945 г. Вблизи от построенного в 1955 г. Мемориала до сих пор можно видеть руины уничтоженного ядерным взрывом католического Кафедрального собора, который на тот момент был самым большим христианским храмом на азиатском востоке. Святейшего Отца встречали мэр города и двое пожилых людей, в свое время переживших атомную бомбардировку, которые преподнесли Понтифику цветы. Тот возложил их к подножию памятника и после краткой молитвы в молчании обратился к присутствующим с посланием о ядерном разоружении.



Упомянув в самом начале о разрушенных бомбой кресте и статуе Богородицы, которые недавно были обнаружены в Кафедральном соборе Нагасаки, Папа отметил: «Эти артефакты еще раз напоминают нам о том невыразимом ужасе, который почувствовали в своей плоти жертвы и их семьи», и продолжил: «Одним из глубочайших желаний человеческого сердца является желание мира и стабильности. Наличие ядерного оружия и других видов оружия массового поражения – не самый лучший ответ на это желание». К сожалению, сегодня мир и стабильность связываются с «фальшивой безопасностью, поддерживаемой менталитетом страха и недоверия, который в конечном счете отравляет отношения между народами и препятствует всякой возможности диалога». «Мир и международная стабильность несовместимы с попытками созидать на страхе взаимного разрушения или на угрозе полного уничтожения», – заявил Предстоятель Вселенской Церкви



Освобождение мира от ядерного оружия – это желание миллионов людей во всём мире, и чтобы преобразить этот идеал в реальность, необходимо участие всех: религиозных общин, гражданских сообществ, государств, у которых есть ядерное оружие или у которых его нет, военного и частного сектора, международных организаций: «Ответ на ядерную угрозу должен быть коллективным и согласованным», – подчеркнул Святейший Отец. Этот ответ должен быть основан на взаимном доверии, и следует положить конец «динамике недоверия», которая ведет к разобщенности сторон, растущей также благодаря развитию новых военных технологий.



Католическая Церковь – отметил Вселенский Архипастырь – приняла бесповоротное обязательство продвигать мир между народами и нациями: «Мы должны постоянно и неустанно трудиться и без промедлений настаивать на поддержке основных инструментов международного права по разоружению и ядерному нераспространению, включая Трактат о запрете ядерного оружия. В июле прошлого года епископы Японии обратились с воззванием об искоренении ядерных вооружений, и ежегодно в августе месяце Церковь в Японии проводит десятидневный молебен о мире. Так пусть же молитва, вместе с неустанным стремлением к реализации соглашений и призывом к диалогу, будут тем ʺоружиемʺ, которому мы доверяем, а также источником вдохновения для усилий, направленных на строительство справедливого и солидарного мира, предоставляющего реальные гарантии умиротворения», – призвал присутствующих Святейший Отец и пригласил их присоединиться к ежедневной молитве об обращении совести и о триумфе культуры жизни, примирения и братства.



«Я знаю, что некоторые из вас не являются католиками, – сказал Папа в заключение, – но я уверен, что все могут присоединиться к нашей молитве о мире, приписываемой святому Франциску Ассизскому», – после чего вознес ко Господу эту молитву:

«Господи, соделай меня орудием Твоего мира:

чтобы туда, где есть ненависть, я приносил любовь;

туда, где обида, приносил прощение;

туда, где сомнение, – веру;

туда, где тьма, – Твой свет;

чтобы туда, где печаль, я нес радость».

Провозгласив свое «антиядерное послание», Папа Франциск взошел на гору Нишизака, к Мемориалу христианским мученикам – святому Павлу Мики и его 25-ти соратникам – принявшим на этом месте насильственную смерть в 1597 г. Предстоятель Вселенской Церкви возложил к памятнику венок и возжег у его подножия свечу, поднесенную ныне живущим потомком преследуемых в прежние времена японских католиков



Преемник Святого Петра выразил убеждение, что «эта святыня говорит скорее о жизни, чем о смерти» , и напомнил, что святой Иоанн Павел II воспринимал это место не столько как «гору мученичества», сколько «как подлинную гору блаженства, где мы можем постичь свидетельство личностей, исполненных Святым Духом, свободных от эгоизма, стремления к комфорту и гордыни. Ибо здесь свет Евангелия воссиял в любви, победившей гонения и меч». Таким образом памятник мученикам на холме Нишизака возвещает Пасху, свидетельствует о том, что последнее слово принадлежит жизни, а не смерти. Несмотря на тьму мученичества и смерти, коей проникнуто это место, здесь во всю мощь сияет свет Воскресения, здесь «кровь мучеников становится семенем новой жизни, которую Христос завещал всем нам», – констатировал Понтифики и добавил, что «пример такой веры может помочь каждому из нас обновить свою преданность делиу миссии, посвященной созиданию культуры, которая бы защищала любую жизнь посредством мученичества ежедневного негромкого служения всем людям, прежде всего наиболее нуждающимся».



«Не будем же забывать о любви, с которой они принесли свою жертву! Пусть же она не воспринимается в качестве всего лишь славной реликвии подвигов прошлого, надежно сберегаемой и почитаемой на музейном стенде, но станет живой памятью и пылающим костром апостольского рвения на этой земле, способного восставить и воспламенить евангелизаторское усердие. Пусть Церковь в современной Японии, со всеми ее проблемами и надеждами, почувствует себя призванной каждодневно вслушиваться в послание, возвещенное святым Павлом Мики с его креста, как и разделять со всеми без исключения людьми радость и красоту Евангелия, кое есть путь, истина и жизнью», – высказал свое пожелание Вселенский Архиерей, призывая всех присутствующих выразить свою солидарность множеству мучеников нынешнего XXI века – христианам, которые сегодня во многих уголках мира претерпевают страдания за свою веру – и вместе с ними возвысить свой голос в защиту религиозной свободы, отвергая все формы манипуляции религией в интересах политики интегрализма и противостояний, идеологии ненависти и систем безудержного потребления.



Затем Папа Франциск вместе со всеми внимавшими ему верными прочитал полуденную молитву «Ангел Господень».

Святую Мессу торжества Христа Царя Вселенной Папа Франциск возглавил на бейсбольном поле Нагасаки. На богослужении присутствовало около 35-ти тысяч молящихся.



В своей проповеди Епископ Рима прежде всего констатировал, что «в это последнее воскресенье литургического года мы соединяем наши голоса с голосом разбойника, который, будучи распят вместе с Иисусом, во всеуслышание исповедал Его Царём». Голгофа, это место страха и несправедливости, становится знамением надежды для всего человечества. Насмешки над невинным страдающим Иисусом никогда не станут последним словом; более того, они пробудят голоса тех, кто будет созидать историю в духе сострадания.



Святой Павел Мики и его спутники, тысячи японских мучеников, отважно и твердо свидетельствовали своей жизнью о Спасении – это духовное наследие вашей поместной христианской общины, подчеркнул Преемник Святого Петра. «Мы стремимся идти по их стопам и смело исповедовать, что любовь подаренная, принесённая в жертву и освящённая Христом на Кресте, способна преодолеть любую ненависть, эгоизм, оскорбления или уклонение от обязанностей. Она способна преодолеть любой пессимизм и усыпляющее изобилие, приводящее к параличу всякое благое дело или решение».



Святейший Отец напомнил, что в торжество Христа Царя христиане молятся в первую очередь о том, чтобы быть закваской Царства Божьего во всех сферах жизни, стать каналами излияния Святого Духа. Царство Божье – это не планы на будущее, а задача на сегодня, в том числе и среди повсеместного безразличия, которое часто лишает голоса больных и инвалидов, стариков и отверженных.



«Нагасаки несёт в душе тяжкую рану, след необъяснимых страданий множества невинных людей, жертв вчерашних войн, которые и по сей день страдают от фрагментарной третьей мировой войны, – отметил Папа Франциск. – Давайте же прямо здесь вознесём нашу общую молитву обо всех, кто сегодня страдает от этого греха, взывающего к небесному отмщению, дабы всё больше людей – подобно благоразумному разбойнику – не молчали, не издевались, а пророчествовали своими голосами о Царстве истины и жизни, о Царстве святости и благодати, о Царстве справедливости, любви и мира».



Вечером того же дня Папа Франциск прибыл в Хиросиму, где посетил Мемориальный парк Мира-Комплекс, расположенный на территории бывшего округа Накадзима, полностью уничтоженного в результате ядерной бомбардировки в 1945 г.



Из этого места Святейший Отец адресовал послание всему миру, в котором призвал международное сообщество «помнить, идти вместе, сберегать», отказавшись от ядерного оружия и открыв свои сердца надежде. Папа заявил, что «счел своим долгом прибыть в это место в качестве паломника мира» и хотел бы стать голосом тех, кто ощущает свое бессилие и вынужден с волнением наблюдать за возрастающей напряженностью и неприемлемой несправедливостью в мире, за непрестанным использованием оружия и неспособностью заботиться о планете.



Святейший Отец в очередной раз напомнил, что использование атомной энергии в военных целях – это преступление «не только против человека и его достоинства, но и против любой возможности будущего в нашем общем доме». Он предостерег, что за это зло нас осудят будущие поколения. «Если мы действительно собираемся строить более справедливое и безопасное общество, мы должны позаботиться о том, чтобы это оружие выпало из наших рук. (…) Настоящий мир может быть только безоружным», – сделал вывод Папа Франциск.



Помнить, идти вместе и сберегать – вот три моральных императива, которые, по убеждению Вселенского Архипастыря, именно в Хиросиме приобретают наиболее убедительное и универсальное значение и могут послужить указателями на пути к миру. «Мы не можем допустить, чтобы современные и будущие поколения утратили память о том, что произошло, память, которая является гарантом и стимулом для строительства более справедливого и братского будущего, (…) живая память, которая помогает из поколения в поколение восклицать: ʺникогда больше!ʺ. А для этого необходимо преодолевать предлежащий нам путь, шагая вместе, со взглядом, исполненным сострадания и прощения, осознавая взаимозависимость всего и вся на этой земле», — сказал Понтифик. От имени всех жертв ядерных бомбардировок, атомных экспериментов и вооруженных конфликтов он воззвал к Господу с мольбой остановить войны и грохот оружия на планете, чтобы там, где царило разрушение, сегодня щедро разливалась «надежда на то, что написать и осуществить иную историю возможно».



После краткого визита в Хиросиму Папа Франциск на самолете вернулся в Токио, преодолев за воскресный день в общей сложности 2.5 тысячи километров.

По материалам Vatican News