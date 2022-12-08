Папа Франциск в торжество Непорочного Зачатия: Господь нуждается в нашем смирении, чтобы творить чудеса

В полдень 8 декабря Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра молитву «Ангел Господень». В обращении к паломникам Епископ Рима размышлял о празднике Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, прокомментировав литургические чтения торжества, передает русская служба Vatican News.

Чтение из Евангелие от св. Луки ведет нас в дом Марии, чтобы рассказать о Благовещении, напомнил Папа: «Ангел Гавриил приветствует Богородицу так: ‘Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою’ (ст. 28). Он называет Ее не по имени, – Мария, – а новым именем, которого Она не знала: ‘Благодатная’. Исполненная благодати и, следовательно, свободная от греха – вот имя, которое дал Ей Бог и которое мы прославляем сегодня».

Можно представить, как изумилась Мария: ведь Ей неожиданно открылось Ее истинное естество. Называя Марию Благодатной, Бог открывает Ей великую тайну, которую Она раньше не знала. Нечто подобное может произойти и с нами, пояснил Папа:

«Мы, грешники, тоже получили изначальный дар, наполнивший нашу жизнь, мы получили высшее благо – первородную благодать, о которой, однако, мы часто не ведаем. Мы получили это благо в день Крещения; об этом полезно помнить и даже праздновать годовщины. Благодать, полученная в день Крещения, очень важна. Но кто помнит дату своего Крещения? Подумайте. Если вы ее не помните, вернувшись домой, спросите об этом у крестных, у родителей: ‘Когда я был крещен?’, ибо это день великой благодати, день начала новой жизни, первородной благодати, которая была подарена нам».

В Таинстве Крещении на нас сошел Святой Дух, Бог сошел в нашу жизнь, и мы навеки стали Его возлюбленными детьми, подчеркнул Папа: «Вот наша первородная красота, которой можно радоваться!» Сегодня Мария – изумляясь благодати, которая сделала Ее прекрасной с первого мгновения Ее жизни, – побуждает верующих изумляться своей красоте детей Божиих, понять которую помогает образ белых крещальных одеяний: под коростой зла, которая нарастает на нас с годами, в нас пребывает высшее благо. «Давайте услышим его отзвук, давайте услышим, как Бог говорит нам: ‘Сын, дочь, Я люблю тебя и Я всегда с тобой, ты важен для Меня, твоя жизнь драгоценна’», – призвал Папа: когда дела идут не очень хорошо, когда мы унываем, падаем духом и чувствуем себя бесполезными, будем вспоминать об этой первородной благодати.

Литургические чтения сегодняшнего праздника учат, что сохранение изначальной красоты требует затрат, борьбы, продолжил Святейший Отец: Евангелие показывает смелость Марии, Которая сказала «да» Богу и выбрала Божий риск; а чтение из книги Бытия, касающееся первородного греха, рассказывает о борьбе с искусителем и его соблазнами (ср. Быт 3,15). Мы знаем на собственном опыте, как тяжело выбирать добро, как трудно оставаться праведными в любых ситуациях.

«Вспомним, сколько раз мы поддавались соблазну зла, хитря ради собственных интересов или делая то, от чего черствеет сердце; либо тратя время на что-то бесполезное и вредное, откладывая молитву и говоря ‘я не могу’ тем, кто нуждался в нас, когда мы могли».

Однако, несмотря на все это, есть и добрая весть: Мария, единственный человек без греха в истории, всегда с нами в этой борьбе, подчеркнул Папа Франциск: Пресвятая Богородица – наша сестра и прежде всего Матерь. Мы можем довериться Ей в наших усилиях оставаться на стороне добра:

«Посвящая себя Пресвятой Богородице, скажем: ‘Держи меня за руку, веди меня: с Тобой у меня будет больше сил в борьбе со злом, с Тобой я вновь открою свою первородную красоту’. Давайте вверим себя Марии сегодня, будем прибегать к Ней каждый день, повторяя: ‘Мария, я вверяю Тебе свою жизнь, семью, работу, сердце и борьбу. Я посвящаю себя Тебе’. Пречистая Дева Мария да поможет хранить нашу красоту от зла».