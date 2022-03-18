Папа Франциск: в случае ядерной войны человечеству придется начинать всё сначала

«В подсознании людей все отчетливее вырисовывается возможность глобальной катастрофы, которая уничтожит нас».

«Наше воображение все больше концентрируется на образе последней катастрофы, которая нас уничтожит, на том, что может случиться в результате ядерной войны, – сказал понтифик 16 марта во время своей общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане. – На следующий день после нее, если еще останутся дни и люди, человечеству придется все начинать сначала».

В нынешней ситуации человечество испытывает стресс, происходящий от нескольких противоположных тенденций, считает Папа. С одной стороны, «невероятный прогресс технологий» дает нам «оптимизм вечной молодости» и образ будущего, «полного машин, более эффективных и более умных, чем мы, которые излечат все наши болезни и разработают для нас лучшее решение, как научиться не умирать», с другой стороны – вероятность ядерной войны, способной полностью уничтожить цивилизацию. «Символ всемирного потопа все сильнее укореняется в нашем подсознании», – сказал понтифик. Продолжающаяся пандемия также «тяжело сказывается на наших беззаботных представлениях о том, что важно для жизни и ее судьбы» – приводит слова Папы «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.