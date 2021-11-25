Папа Франциск в преддверии Адвента: человеческая жизнь — это постоянное ожидание

Святейший Отец призвал верующих пережить Адвент так же трепетно, «как в первый раз» — через несколько дней у католиков начинается время духовной подготовки к Рождеству.

«В ближайшее воскресенье начинается Адвент, который с помощью различных символов подготавливает нас к празднованию тайны воплощения Сына Божьего и напоминает нам, что человеческая жизнь — это постоянное ожидание. Наша жизнь становится счастливой и прекрасной, когда мы ждем родного и важного для нас человека. Пусть это пришествие поможет вам превратить надежду в уверенность в том, что Тот, которого мы ждем, полюбит нас и никогда не уйдет», — сказал Папа, обращаясь к польской делегации паломников во время общей аудиенции 24 ноября 2021 года.



По материалам Vatican News