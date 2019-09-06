Папа Франциск в Мозамбике: встреча с молодежью и духовенством

Утром 5 сентября, во второй день апостольского визита в Республику Мозамбик, Папа Франциск принял участие в межрелигиозной встрече молодёжи на столичном стадионе «Машакене». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В программе встречи были хореографические и музыкальные выступления, а также свидетельства, после которых Святейший Отец поблагодарил молодых мозамбикцев за радушный приём и отметил, что каждый из них важен и представляет собой «не только будущее свой страны, Церкви и человечества»: молодёжь – это настоящее. Одна из её главных характеристик – это радость жизни, и её можно почувствовать уже здесь и сейчас; она не позволяет взять верх тем, кто хочет делить и противопоставлять одних людей другим. Некоторым частям света очень не хватает этой радости жизни, отметил Папа и обратился со словами благодарности к представителям разных религий за их участие во встрече: «Вы чувствуете, что каждый из нас нужен, со всеми нашими различиями», чтобы написать новую страницу истории. «Вы – пульс народа. <…> У вас много сил, и вы можете смотреть вперёд с великой надеждой!»



Предстоятель Вселенской Церкви также ответил на вопросы молодых мозамбикцев, и первый из них касался того, как воплотить мечты молодёжи в реальность. По словам Епископа Рима, нельзя допустить, чтобы кто-нибудь похитил у них радость: «Нужно остерегаться двух подходов, которые сокрушают мечты и надежду: желания опустить руки и тоскливого беспокойства. Это великие враги жизни, потому что обычно подталкивают к выбору лёгкого пути, который приводит к поражению». Нельзя капитулировать перед трудностям, подчеркнул Папа, приводя молодёжи в пример знаменитого футболиста мозамбикского происхождения Эузебиу да Силву (Эйсебио), особенно его игру в команде. «Каждый игрок имеет свои особенности, о чём говорит опыт этой встречи: мы происходим из разных традиций и даже говорим на разных языках, но это вовсе не помешало нам встретиться», – отметил Епископ Рима. Уже достаточно принесли страданий амбиции некоторых людей, уверенных в своём праве решать, кто может «играть», а кто должен оставаться «на скамейке запасных». Сегодня мозамбикская молодёжь является примером и свидетельством того, каким образом нужно действовать.



На второй вопрос – «Как новые поколения могут помочь в решении проблем свой страны?» – Папа Франциск ответил: «Именно так, как вы это делаете сейчас: в единении, невзирая на то, что может вас разделить. Нужно всегда искать возможностей для реализации своих мечтаний о лучшей стране, и всегда делать это всем вместе». При этом важно не забывать, что социальная вражда разбивает и семью, и страну, и мир, поэтому необходимо лелеять социальную дружбу, отодвигая в сторону различия, чтобы всем вместе настойчиво бороться ради достижения одной и той же цели, подчеркнул Святейший Отец: «Мечтайте вместе с другими, и никогда против других; мечтайте так, как вы представляли и готовили эту встречу: все вместе и без барьеров. Это и есть часть новой истории Мозамбика». На этом пути в будущее важно также не забывать своих стариков, которые являются «корнями народа»: ведь они могут сообщить очень много полезного, отметил Понтифик, предложив молодёжи «путь, основанный на свободе, энтузиазме, творчестве, новых горизонтах, но, в то же время, не забывающий о своих корнях, которые его питают и поддерживают».



Святейший Отец отметил важность внимательного и милосердного отношения к нуждающимся: «Велика сила протянутой руки и дружбы, выраженной в конкретных жестах. <…> Протянутая рука также напоминает нам о необходимости заботы о нашем общем доме». Обращаясь к молодым людям разных вероисповеданий Папа Франциск подчеркнул, что Бог любит каждого из них, поэтому каждому «посвящает Своё внимание и помнит с любовью». Нужно довериться этому памятованию о нас Бога, Его милосердному сердцу. «Я знаю, что вы верите в эту любовь, которая способствует примирению. И поскольку вы верите в эту любовь, я уверен, что вы имеете надежду и не перестанете с радостью следовать по пути мира», — сказал Папа Франциск в заключение, после чего прозвучала общая молитва, а Понтифик преподал молодёжи свое апостольское благословение и попросил молиться о нём самом.

А вечером 5 сентября в Кафедральном соборе столицы страны Мапуту Святейший Отец встретился с епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами Мозамбика. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.



«Я знаю, что вам пришлось приложить немало усилий, чтобы быть здесь», — сказал Папа и призвал поместное духовенство «обновить ответ на зов, который однажды заставил пылать наши сердца и который Святая Матерь Церковь помогла нам распознать и подтвердить миссией». Епископ Рима с удовлетворением отметил, что духовенство мозамбикской Церкви представляет собой плоть от плоти народа, живёт его проблемами и надеждами, испытывая гордость за людей, за их умение не терять надежду в страданиях. «Я прошу Святого Духа всегда давать вам ясность ума, чтобы называть вещи своими именами», – продолжил Папа Франциск, поскольку, «хотим мы или нет, реальность следует принимать такой, как она есть. Времена меняются, и мы часто не знаем, как вписаться в новые сценарии». Порой, в тоске по прошлому, мы оглядываемся назад, забывая, что Земля обетованная находится впереди, а не позади, и продолжаем путь в бесчувственном равнодушии. Вместо Благой Вести мы возвещаем нечто тоскливое и скучное, что не может ни увлечь кого-то, ни воспламенить чьё-то сердце. Мы находимся в соборе Непорочного Зачатия Девы Марии, — продолжил Папа. — Она, ответив согласием ангелу, ни на миг не оборачивалась назад. Рассказывая о событиях начала Воплощения, евангелист Лука параллельно даёт описание истории зачатия Иоанна Крестителя. В обоих благовещениях фигурирует ангел. Но в одном случае явление происходит в Иерусалиме, и не где-нибудь, а в храме, в Святая Святых; ангел обращается к мужчине, к священнику. Возвещение Воплощения Сына Божьего происходит в Галилее, в самом отдаленном и конфликтном из регионов, в маленьком селении – Назарете – в доме, а не в синагоге или другом священном месте, и оно обращено к женщине-мирянке. Так что же изменилось? Всё. И в этом изменении заключается наша наиболее глубокая идентичность», – подчеркнул Святейший Отец.



Отвечая на вопрос о кризисе священнической идентичности, Папа сказал, что проблема пресвитеров заключается в привычке отождествлять себя в повседневной жизни с иерархией: «Мы похожи больше на Захарию, чем на Марию», – пояснил Святейший Отец, напомнив, что без Иисуса священник – самый малый человек, самый бедный из людей, самый бесполезный и незащищенный из христиан, если только Иисус не укрепляет его среди паствы. «Возвращение в Назарет – вот путь для решения кризиса идентичности», — подчеркнул Папа, призвав духовенство оставить «сомнения Захарии» и его желание контролировать всё вокруг. Пресвитеры должны чувствовать себя ответственным за происходящее и начать жить как Мария, не сомневаясь, полностью предавая себя Господу, вверяя всё Ему. Жизнь священника должна быть наполнена болью и заботами его паствы. Обновить зов Божий означает уставать не от исполнения буквы закона, а от того, что является плодотворным в очах Божьих: «Да сподобит нас Господь отыскать в этой спасительной усталости источник нашей идентичности и счастья», – сказал Епископ Рима. Обращаясь к семинаристам, Папа призвал их беречь своё призвание, «ту внутреннюю тишину, в которой ощущаешь взгляд Иисуса и слышишь Его зов», не поддаваясь соблазнительным предложениям мира сего, которые в итоге оставляют нас опустошёнными, усталыми и одинокими.



Коснувшись проблем инкультурации – с которой сталкивается Церковь в странах, где христиане составляют меньшинство – Святейший Отец отметил, что «следует стремиться к тому, чтобы евангельская проповедь, выраженная в категориях культуры, которой она адресована, вызвала новый синтез с этой культурой». Это медленный процесс, но не следует поддаваться сомнениям и опасениям, иначе «мы не внесём свой вклад в развитие исторических процессов, а будем просто наблюдать за бесплодным застоем в Церкви». Необходимо сокращать расстояния, устранять разделения, продолжил Папа Франциск. Католическая Церковь Мозамбика призвана стать «Церковью Посещения»; она не должна быть замеченной в соперничестве, в презрении к кому-либо; её долг – нести решение проблем, способствовать взаимному уважению и диалогу. То же самое относится и к гражданскому обществу: создание культуры встречи – это длительный и тяжелый процесс, в который будет вовлечено не одно поколение, однако без этого невозможно «созидание народа в мире, справедливости и братстве», «развитие социального сосуществования и формирование народа, в котором различия гармонируют друг с другом в рамках общего замысла».



Подобно тому как Мария пошла к Елизавете, и мы в Церкви должны отыскать путь, по которому будем следовать среди новых проблем, избегая паралича логики противопоставления, разделения и осуждения. Отправляйтесь в путь и взывайте к Святому Духу, дабы Он помог вам решить эти задачи, сказал в заключение Папа Франциск.

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