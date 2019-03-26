Папа Франциск в Лорето: Благовещение есть образ всякого христианского призвания

25 марта, в праздник Благовещения Господня, Святейший Отец совершил паломничество в Лорето, где находится Богородичная святыня, называемая «Домом Марии» или «Святым Домом из Назарета»: согласно традиции, речь идет о стенах того самого жилища, где Пресвятая Дева произнесла своё «да» и стала Матерью Иисуса Христа.

Обращаясь к верным, собравшимся возле базилики Санта-Каза, Папа Франциск отметил, что слова архангела Гавриила – «Радуйся, благодатная» — особым образом звучат на этом месте, где мы созерцаем тайну Воплощения Сына Божьего. В Лорето Матерь Божья «не прекращает приобретать духовные милости для тех, кто с верой и благоговением прибывают сюда для молитвы. Сегодня среди них нахожусь и я», — сказал Папа. Святейший Отец выразил благодарность отцам-капуцинам, которые с утра до вечера осуществляют служение примирения в святилище. Папа обратился к ним с просьбой держать двери храма открытыми поздно вечером и даже ночью, чтобы молодежь, прибывающая в это время, могла здесь молиться и размышлять о своем призвании.

Святой Дом из Назарета — сказал далее Папа – это «оазис тишины и благочестия», который принимает в первую очередь молодежь, семьи и больных. Это «дом для молодежи», потому что в нем Мария, юная девушка, исполненная благодати, сопровождает каждого юношу и каждую девушку в поисках призвания. Именно поэтому – пояснил Папа – он избрал это место для подписания Апостольского постсинодального послания «Christus vivit – Cristo vive», посвященного молодежи. В Благовещении мы видим «динамику призвания, выраженную в трех моментах, которые ознаменовали Синод: во-первых, это слышание Слова, в котором проявляется Божий замысел; во-вторых, распознавание и, наконец, решение.

Первый момент – слышание: «Не бойся, Мария… зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус». «Призывая следовать за Собой, Бог всегда проявляет инициативу, — пояснил Папа. — Призвание к вере, к последовательной христианской жизни или же к особому посвящению себя Богу – это ненавязчивое, но мощное вторжение Господа в жизнь молодого человека с тем, чтобы даровать ему Свою любовь. Нужно быть готовыми и расположенными слушать и принимать глас Божий, который нельзя различить в шуме и беспорядках». Голос Божий невозможно услышать, оставаясь на поверхности: необходимо «спуститься на более глубокий уровень, где действуют нравственные, духовные силы. Именно туда приглашает Мария молодежь, чтобы она вошла в созвучие с деянием Бога».

Второй момент Благовещения, как и любого призвания, — это распознавание, выраженное в словах Марии: «Как будет это?». Мария не сомневается, Ее слова не вызваны недостатком веры: они выражают желание открыть Божьи сюрпризы, узнать всё о замысле Бога, чтобы ответить Ему со всей ответственностью.

Решение – это третий момент Благовещения, характеризующий любое христианское призвание. Оно выражено в ответе Марии ангелу: «Да будет мне по слову твоему». Своим согласием Мария вверяет всю Свою жизнь Богу, становясь примером каждого призвания, а также вдохновением для пастырского попечения о тех, кто ищет свое призвание.

Святой Дом из Назарета – сказал далее Папа Франциск – это также «дом для семьи». Сегодня семья, основанная на браке мужчины и женщины, приобретает особую важность и играет основополагающую роль в обществе, она незаменима в служении человеческой жизни. Святой Дом – это также обитель для больных: «Болезнь ранит семью, и больные должны быть приняты внутри семьи», — подчеркнул Папа. Дом, семья – это главное место исцеления больных, которые также следуют особому призванию: «Ваше страдание, может стать решающим сотрудничеством для пришествия Царства Божия», — подчеркнул Папа Франциск, обращаясь к больным.

В заключение своей речи Предстоятель Католической Церкви заверил своих слушателей, что Бог через Марию вверяет им «важнейшую миссию — возвещать Евангелие миру и жизнь своим современникам — часто таким невнимательным, захваченным земными хлопотами, погруженным в атмосферу духовной засухи». «Существует настоятельная потребность в простых и мудрых людях, смиренных и бесстрашных, нищих духом и великодушных. То есть в людях, способных безоговорочно воспринять в школе Марии Евангелие, воплотить его в свою жизнь. Тем самым, благодаря святости народа Божия, начиная с этого места, а далее по всей Италии и по всему миру распространится свидетельство святого призвания всякого образа жизни, чтобы обновилась Церковь и всё общество прониклось закваской Божия Царства», — сказал Папа.

Затем Святейший Отец возглавил чтение полуденной молитвы «Ангел Господень» и, преподав собравшимся свое Апостольское благословение, проехал на «папамобиле» между секторами горячо приветствовавших его паломников. Последним событием визита стал обед Понтифика с епископами региона.

В ходе своего паломничества в Лорето Папа Франциск подписал Апостольское обращение «Christus vivit – Cristo vive». Составленное в форме письма, обращенного к молодежи, оно подводит итоги XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, прошедшей в октябре 2018 г. и посвященной теме духовности молодых и распознаванию их призвания. Сообщается, что этот документ будет опубликован и станет всеобщим достоянием 2 апреля с.г.



По материалам Vatican News