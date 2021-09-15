Папа Франциск в Кошице: встреча с цыганской общиной и с молодежью

Во второй половине дня 14 сентября Папа Франциск прибыл в Кошице и посетил самый неблагополучный городской район Луник IX, где в нищете и безработице проживают более 4 300 цыган-рома. С 2008 года здесь служат иеромонахи-салезианцы, соорудившие приходскую церковь, пастырский центр, ораторий и спортплощадки. Сёстры-салезианки и волонтёры занимаются образованием цыганских детей и помогают найти работу их родителям. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



В начале встречи Святейшего Отца приветствовал директор Пастырского центра, потом прозвучали свидетельства цыган, в том числе одной трудоустроенной семьи. Папа выразил благодарность за гостеприимство и отметил, что «никто в Церкви не должен чувствовать себя не на своём месте или покинутым». Это – стиль Церкви, потому что быть Церковью означает следовать Божьему зову и быть частью одной команды. Господь хочет видеть нас вместе: каждого в его уникальности, но всех объединённых вокруг Него. Он видит в нас Своих детей: у Него взгляд Отца. И если мы принимаем этот взгляд, то учимся «хорошо видеть других»: мы обнаруживаем, что рядом есть другие дети Божьи, наши братья и сёстры. Такова Церковь, семья братьев и сестёр с одним Отцом, Который подарил нам Иисуса как Брата. Господь очень дорожит братством и хочет, чтобы всё человечество стало одной вселенской семьей. Цыганский народ, отметил Папа, питает огромную любовь и уважение к семье, воспринимая Церковь с этой точки зрения: «Церковь – это дом, это ваш дом. Поэтому – я хочу сказать вам от всего сердца – вам рады: всегда чувствуйте себя в Церкви как дома и никогда не бойтесь жить в ней. Пусть никто не выгонит вас или кого-либо другого из Церкви!».



Обращаясь к цыганским супружеским парам, Предстоятель Вселенской Церкви отметил, что реалии совместной жизни могут разрушить многие стереотипы, которые кажутся непреодолимыми. Нелегко перешагнуть через предрассудки, даже среди христиан. Однако Иисус в Евангелии говорит: «Не судите» (Мф 7,1), и эти слова нельзя смягчить. Часто мы снисходительны к себе и непреклонны к другим, руководствуемся предрассудками, которые уродуют красоту Божьих детей. Однако, узнавая братьев, мы видим отражение красоты Творца. Цыгане, отметил Папа, «очень часто становились объектом предубеждений и безжалостных суждений, дискриминационных стереотипов, клеветнических слов и жестов». В результате мы все стали беднее в человеческом плане. Для восстановления нашего достоинства необходимо перейти от предрассудков к диалогу, от закрытости к интеграции. Цыганская семья, выступавшая перед Папой, дала свидетельство тому, как их история любви родилась здесь и созрела благодаря поддержке и близости со стороны Приходского центра: «Где есть забота о человеке, где есть пастырская работа, терпение и конкретность, там появляются плоды. Не сразу, со временем, но они приходят. Пересуды и предрассудки лишь увеличивают расстояние. Конфликты и крепкие словечки не помогают, а изоляция людей в гетто ничего не решает: когда подпитывается закрытость, рано или поздно вспыхивает гнев. Путь к мирному сосуществованию – интеграция: органичный, неспешный и жизненно важный процесс, который начинается с взаимного знакомства, продолжается с терпением и ориентирован на будущее». Будущее же, отметил Папа, принадлежит детям: их большие мечты не могут быть разрушены нашими барьерами; они хотят расти и учиться вместе с другими, без препятствий и исключений, и нельзя лишать их этой возможности.



Преемник Святого Петра с благодарностью обратился к священникам, монашествующим и мирянам, которые заботятся об интеграции отверженных жителей окраин, посвящая им своё время и труды, при этом нередко встречая непонимание и неблагодарность даже в Церкви. Епископ Рима выразил близость беженцам, заключённым, а также всем, кто их сопровождает, распознавая в своих подопечных лик Христа, созидая братство и сея семена мира. В заключение Папа Франциск сказал: «Я призываю всех вас перешагнуть через страхи, через раны прошлого и идти с уверенностью, шаг за шагом: в честном труде, в достойном зарабатывании хлеба насущного, во взаимном доверии. Будем молиться друг за друга, ибо это направляет нас и придаёт сил. Я ободряю вас, благословляю и приношу вам объятия всей Церкви». Все присутствующие прочитали хором молитву Отче наш, а Папа преподал им свое Апостольское благословение.

Вечером 14 сентября Папа Франциск встретился на стадионе «Локомотив», домашней арене известного футбольного клуба «Кошице», со словацкой молодежью. Это событие стало заключительным этапом третьего дня его Апостольского визита. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



После приветственных слов поместного архиепископа Святейший Отец выслушал свидетельства молодых словаков и ответил на их вопросы. Первый из них касался прочности отношений между влюблёнными. «Любовь – это самая большая и драгоценная мечта в жизни», – сказал Папа; она означает не только чувства и эмоции, но и верность на всю жизнь, дар и ответственность. Чтобы жизнь была прекрасной, необходимы любовь и героизм, подчеркнул Понтифик: распятый Христос являет Собой пример безграничной любви и смелого, всецелого самопожертвования. Каждый человек – это уникальный дар, и он может сделать свою жизнь даром для других. Настоящая любовь связана с мечтой о неподвластной времени красоте, о семье с детьми и любимым человеком, который принимает все твои недостатки. Чтобы любовь приносила плоды, отметил Папа, нельзя забывать о своих корнях: «Ходите к своим бабушкам и дедушкам, и это пойдет вам на пользу. Задавайте им вопросы, проводите с ними время, слушая их истории». Сегодняшний цифровой мир несёт опасность настолько увлечься другими людьми и вещами в виртуальном пространстве, что они становятся гораздо ближе родителей: возникает риск потерять свои настоящие корни, подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви: «Дисконнект от реальной жизни, фантазирование в вакууме бесполезны, это искушение лукавого. Господь хочет, чтобы мы крепко стояли на земле, оставаясь на связи с жизнью, всегда открытые для всех». Любовь, указал Папа, нужно беречь от эгоцентризма, уныния, жалоб и разрушительного пессимизма, который превращает молодёжь в стариков: «Мы созданы для того, чтобы поднимать взор к небесам».



Отвечая на второй вопрос – «Как молодой человек может преодолеть препятствия на пути к Божьему милосердию?» – Святейший Отец отметил: готовясь к исповеди, нужно думать прежде всего о том, «что именно находится в её центре», а это вовсе не грехи, а Небесный Отец, прощающий все прегрешения. Приступая к исповеди, следует уподобиться ребёнку, бегущему в объятия любящего отца. Епископ Рима посоветовал молодёжи «задерживаться после каждой исповеди на несколько минут, чтобы подумать о полученном прощении». Грехов уже нет, а есть глубокий мир и Божье прощение, о котором нужно помнить. В Таинстве Примирения центральное место должно принадлежать любящему Отцу: тогда всё становится прекрасным, а исповедь превращается в таинство радости, а не страха. Поэтому очень важно, чтобы духовники были милосердными: «не любопытствующими, не инквизиторами, но братьями», сопровождающими в объятья Отца. «Всякий раз, когда мы исповедуемся, – никогда об этом не забывайте, – на Небесах случается праздник. Да будет так же и на земле!».



Третий вопрос был задан молодыми людьми, которые познали тяжёлые испытания: «Как помочь молодёжи не бояться обнять Крест?». Папа Франциск поблагодарил своих визави за свидетельство и отметил, что «обнимать» – это прекрасный глагол: «Объятия помогают преодолеть страх. Когда нас обнимают, мы вновь обретаем уверенность в себе и в жизни. Позволим же Иисусу заключить нас в объятия, ведь, обнимая Христа, мы вновь обретаем надежду. Крест нельзя обнять в одиночку, а боль никого не спасает, но именно любовь преображает страдания. Я желаю вам этой радости, сильнее которой нет ничего на свете. Я хочу, чтобы вы передали её своим друзьям – не наставления, а именно радость. Не слова, а улыбку и братскую близость».

