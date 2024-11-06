Папа Франциск: университет как диакония культуры и сердца (+ ФОТО)

5 ноября Папа Франциск встретился с академическим сообществом Папского Григорианского университета, подчеркнув важность миссии этого древнейшего вуза, который недавно объединился с Папским Библейским и Восточным институтами в рамках новой структуры Collegium Maximum. Передает русская служба Vatican News.

В своей Lectio magistralis Святейший Отец отметил, что изменения должны привести не просто к административной реформе, а к глубокой переоценке миссии, вверенной Обществу Иисуса, во имя служения Церкви и обществу.

Папа предостерёг от риска превращения образования в «духовную кока-колу» и призвал университет сохранять своё духовное ядро, избегая сухого интеллектуализма. Миссия католического вуза выходит за рамки науки и служит подлинной заботе о человеке. В этом контексте Папа напомнил о словах св. Франциска Ксаверия, который призывал современников к решительным действиям, преисполненным сострадания и любви к ближним. Папа выразил надежду, что каждый, кто учится и преподаёт в Григорианском университете, станет активным участником этой миссии.

Отдельное внимание Святейший Отец уделил роли преподавателей, подчеркнув, что их труды должны быть актом милосердия и служения, а не бездушной передачей знаний. Образование призвано обращаться к сердцу каждого студента и преподавателя, как когда-то говорил св. Генри Ньюмен: «Сердце говорит сердцу». Образование, по мнению Папы, требует уважения к культурному разнообразию, единства и действенного сострадания к бедным и отверженным.

Папа Франциск также обратил внимание на роль университета в современном мире, где конфликты и войны несут угрозу будущему человечества. Он подчеркнул важность диалога и отметил, что академическое пространство должно быть местом, где у каждого есть возможность обмениваться опытом и искать пути к миру. Университет не должен стремиться к унификации за счет стирания различий, но способствовать созданию «обители сердца» – пространства, где каждый студент и преподаватель чувствуют себя частью единого целого, построенного на взаимном уважении.

«На протяжении многих веков священные науки смотрели на всех свысока. При этом было совершено множество ошибок! Теперь настало время смириться, признать своё незнание и нужду в других, особенно в тех, кто думает не так, как мы».

Папа Франциск выразил надежду, что Григорианский университет станет примером «диаконии культуры» – деятельного служения, в котором знания и вера взаимно обогащают друг друга. Образование должно быть бескорыстным даром, призванным вдохновлять на сострадание и заботу о ближнем. Кроме того, отметил Папа, важно не терять чувство юмора, напомнив о молитве св. Томаса Мора: «Даруй мне, Господи, хорошее пищеварение и пищу для него». Святейший Отец признался, что сам молится этими словами каждый день, находя в ней поддержку.