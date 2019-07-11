Папа Франциск учредил экзархат для украинских греко-католиков в Италии

В четверг 11 июля в Ватикане было объявлено, что Папа Франциск учредил Апостольский экзархат для украинских католиков византийского обряда, проживающих в Италии, назначив Апостольским администратором вакантной кафедры экзархата Его Высокопреосвященство кардинала Анджело Де Донатиса, генерального викария Его Святейшества для Римской епархии. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



Новоучрежденная территориальная церковная структура охватывает всю территорию Италии. Около 70-ти тысяч верных, принадлежащих к 145-ти общинам, окормляют 62 священника. Кафедральным собором экзархата назначен приходской храм Святых Сергия и Вакха в Риме.



Присутствие украинских греко-католиков на территории Италии стало по-настоящему массовым с конца XX столетия. До сих пор пастырское попечение о них было вверено службе Migrantes при Итальянской епископской конференции и осуществлялось посредством священника-координатора, в то время как пастырскую ответственность за отдельные общины несли поместные епископы латинского обряда. Связь с Верховным Архиепископством УГКЦ обеспечивалась в лице Апостольского визитатора, которым в настоящее время является Преосвященный Владыка Дионисий Лахович.

