Папа Франциск следит за великопостными духовными упражнениями Римской Курии из Ватикана

1 марта, в первое воскресенье Великого Поста начались шестидневные духовные упражнения для Римской Курии, которые возглавляет священник из Общества Иисусова Пьетро Бовати, секретарь Папской библейской комиссии. Как и в предыдущие годы, это особое время размышлений и молитвы проходит в Доме Божественного Учителя в городе Аричча, расположенном в 25 километрах от Рима. После воскресной полуденной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск упомянул об этом событии и заявил, что из-за простуды он не сможет отправиться в Ариччу, а присоединится к Курии духовно. Для размышлений в этом году была выбрана тема: «Неопалимая купина. Встреча Бога с человеком в свете Книги Исхода, Евангелия от Матфея и молитвы Псалмов». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В отличие от своих предшественников, в 2014 году Папа Франциск выбрал для духовных упражнений Римской Курии место вдали от Ватикана. Святейший Отец отдал предпочтение Дому Божественного Учителя (Casa Divin Maestro) в Аричче, расположенному в парке Кастелли-Романи недалеко от озера Альбано; об этой структуре заботится монашеская Конгрегация Святого Павла. Комментируя шесть лет назад это решение Понтифика, тогдашний заместитель директора пресс-службы Ватикана священник Чиро Бенедеттини подчеркнул, что членам Общества Иисусова свойственно проводить духовные упражнения за пределами своего монастыря. «Таким образом Папа Франциск остаётся верным своему духовному призванию», – заявил отец Бенедеттини.

В прошлом году Папа Франциск поручил провести великопостные духовные упражнения отцу Бернардо Франческо Марии Джанни, аббату бенедиктинского монастыря Сан-Миниато-аль-Монте во Флоренции. Его размышления были посвящены теме «Град из пламенных стремлений. Пасхальные взгляды и жесты в жизни мира». В проповедях итальянского иеромонаха звучали высказывания Джорджо Ла Пиры, поэзия Марио Луци, размышления Романо Гуардини и Отцов Церкви. Когда духовные упражнения подошли к концу, Предстоятель Вселенской Церкви тепло поблагодарил бенедиктинского аббата: «На меня произвело впечатление то, как ты старался, чтобы мы – подобно Слову Божьему – вошли в человеческую сферу; дабы осознали, что Бог неизменно присутствует во всём человеческом. Так Он впервые поступил в тотальном воплощении Слова, но Он присутствует и в Своих следах, оставленных в человечестве. Спасибо за слова о надежде, труде, терпении: они помогут нам помнить о будущем, которое всегда ведёт нас вперёд», – сказал тогда Папа Франциск.