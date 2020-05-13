Папа Франциск скорбит о смерти кардинала Ренато Корти

12 мая в монашеском святилище города Ро недалеко от Милана скончался 84-летний кардинал Ренато Корти, епископ Новары на покое. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В телеграмме соболезнования Папа Франциск с восхищением и любовью вспоминает новопреставленного иерарха, который «служил Господу и Церкви с образцовой преданностью и деликатностью». Святейший Отец с благодарностью отзывается о «насыщенном духовном и пастырском служении, которое он неустанно совершал, целиком посвящая себя Евангелию». В родной миланской архиепархии Ренато Корти занимался, в частности, духовной подготовкой семинаристов и священников; в 1980 году он занял пост генерального викария. В течение многих лет этот смиренный и мудрый пастырь руководил Церковью в Новаре, отмечает Папа, подчёркивая «великодушную любовь кардинала к миссии и служению благовестия, которое он осуществлял с великой щедростью, во всём вдохновляясь горячим желанием нести Евангелие Христа».

Святейший Отец возносит молитвы к Господу, «дабы по заступничеству Пресвятой Девы Марии Он принял этого верного слугу и досточтимого пастыря в Небесном Иерусалиме», и от всего сердца передает всем, кто скорбит о его земном уходе, апостольское благословение, с особой мыслью о тех, кто с любовью сопровождал его в последнее время.

С 2005 по 2015 год Ренато Корти занимал должность вице-президента Епископской конференции Италии, был выдающимся проповедником: в 2005 году он возглавлял духовные упражнения в Ватикане для Римской Курии, – последние, в которых принимал участие святой Иоанн Павел II. По просьбе Папы Франциска он написал размышления Крестного пути в Колизее на Страстную Пятницу 2015 года.