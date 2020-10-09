Папа Франциск: сегодня нужна подлинная «медиаэкология»

Папа Франциск обратился с посланием по случаю выхода новой газеты итальянской медиакомпании Gedi, на страницах которой будут печататься обзоры, интервью, аналитические статьи на тему защиты окружающей среды и связанных с ней экономических и промышленных аспектов. Издательский проект Green and Blue будет доступен в Интернете и в виде печатного ежемесячника. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Сегодня «всё более необходимой и злободневной становится подлинная ‘медиаэкология’, – пишет Святейший Отец. – Уничтожение биоразнообразия, пугающий рост климатических бедствий, последствия пандемии, поражающие самых бедных и уязвимых, являются тревожными знаками, которые необходимо анализировать и изучать. Мы больше не можем от этого отворачиваться».

Папа Франциск призывает «профессионалов в области информации объяснять и подчеркивать связи между судьбой человечества и окружающей средой». Журналисты «могут помочь гражданам, лидерам наций, общественным деятелям, предпринимателям, экономистам и финансистам принимать на себя ответственность ради неотложного и решительного экологического обращения, столь необходимого для выживания».

Святейший Отец обращает внимание на «качественную журналистику, которая всегда уважает достоинство людей, начиная с самых страдающих» и поощряет «новые способы понимания экономики и прогресса, борьбу с любой маргинализацией». Необходимы принципы сосуществования, «основанные на альтруизме и воссоединении с естественной средой обитания». Журналистика, по словам Папы, должна продвигать «новую модель человеческого, экономического, социального и политического развития». Справедливый и устойчивый образ жизни, охрана окружающей среды, необходимое количество еды и воды для всех, пишет Епископ Рима, – это «основа, на которой можно построить здоровое, процветающее и солидарное будущее для всего человечества».

Учитывая контекст пандемии COVID-19, Святейший Отец подчёркивает, что «вирус не останавливается перед препятствиями, границами, культурными и политическими различиями»; он «ломает многие из наших убеждений и ожиданий, высвечивает и подчёркивает уже существующие серьёзные проблемы». Однако мы не должны опускать руки, ибо у нас есть прекрасная возможность выйти из нынешнего кризиса лучшими, «стремясь к истинному общему благу на пути солидарности». И напротив, «если мы продолжим искать решения в духе эгоизма и стремления к власти, всё станет намного хуже». «Только вместе, – пишет в заключение Папа Франциск, – мы сможем действительно возродиться из планетарной драмы».