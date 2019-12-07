Папа Франциск: сегодня евангелизация проходит не по автотрассе, а по смиренным тропинкам

В пятницу 6 декабря Папа Франциск встретился в Ватикане с редакцией журнала «Общественные новости», издаваемого в Италии иезуитами в сотрудничестве с мирянами. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Обращаясь к гостям, Папа подчеркнул, что в социальной информации нельзя обойтись без двух шагов. Первый – это внимательно прислушиваться к реальности, освободившись от предубеждений и не сводя окружающую действительность к нашим личным категориям. «Слушать означает позволить реальности на тебя воздействовать, – пояснил Святейший Отец. – И тогда собственные категории могут потерпеть крах или же перестроиться». Необходимо быть свободными от «школ мысли», от «принятых позиций», искажающих реальность и превращающих ее в идеологии. Это не что иное, как желание «заменить собой Бога-Творца: взять ситуацию в свои руки» и отфильтровать ее согласно нашим пожеланиям. «Нравится она нам или не нравится, реальность суверенна», – подчеркнул Папа.

Второй шаг – это диалог: следует «слушать и вступать в диалог, не навязывая путей развития или решения проблем». Ответом христиан на любую проблему должен быть «диалог с реальностью на основе евангельских ценностей», однако эти ценности нельзя насаждать, но их нужно предлагать путем диалога и распознавания. Папа рассказал, как в Таиланде один иезуит попросил у него совета: каким сегодня должен быть путь для работы с беженцами? «Нет никакого пути, – ответил Папа Франциск, – есть лишь маленькие тропинки, которые каждый из нас должен постараться проложить, созерцая реальность, молясь и проводя распознавание». Для евангелизации сегодня также нет «автотрасс», но лишь небольшие смиренные тропинки. «Если же вы отправляетесь от готовых концепций, от принятых заранее позиций, от догматических решений, вы никогда не сможете предложить никакого послания. Послание должно исходить от Господа – через нас».

Затем Святейший Отец призвал редакцию журнала «ни в коем случае не покрывать реальность» и позитивно относиться к критике: она позволяет расти и увидеть свои ошибки. «Если же критика исходит от дурного сердца, она будет вас раздражать и возмущать, как это обычно бывает в таких случаях… Сохраняйте всегда внутреннюю свободу, а внутренне свободным может быть лишь тот, кто молится, кто пребывает перед Богом, кто берет в руки Евангелие: это и есть внутренняя свобода», – подчеркнул Папа Франциск.