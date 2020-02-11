Папа Франциск: Рыцари Колумба – знак безграничной Божьей любви

Утром 10 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане Административный Совет Ордена Рыцарей Колумба, которые прибыли в Рим с паломничеством по случаю столетнего юбилея их благотворительной деятельности в Вечном Городе. Это крупнейшее католическое движение было основано в конце XIX века в США. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец тепло приветствовал гостей и напомнил, что ровно сто лет назад – после Первой мировой войны – его предшественник Бенедикт XV пригласил Рыцарей Колумба оказать гуманитарную помощь молодёжи и нуждающимся жителям Рима: «рыцари» великодушно откликнулись на этот призыв и основали молодёжные спортивные центры, «которые в скором времени стали местами воспитания, катехизации, пунктами раздачи еды и других предметов первой необходимости», подчеркнул Папа Франциск: «Сегодня Рыцари Колумба продолжают свою работу в сфере евангельской благотворительности и братства в различных областях. Я думаю, в частности, о вашем верном свидетельстве святости и достоинства человеческой жизни, как на местном, так и национальном уровнях. Эта убеждённость также привела Вас к материальной и духовной поддержке христианских общин на Ближнем Востоке, которые страдают от последствий насилия, войны и бедности. Я благодарен вам за то, что вы видите в гонимом и изгнанном брате и сестре этого региона вашего ближнего: для него вы являетесь знамением безграничной Божьей любви».

Епископ Рима отметил, что с момента своего основания «Рыцари Колумба проявляют безоговорочную преданность Преемнику Святого Петра»: свидетельством тому является создание благотворительного фонда Vicarius Christi, а также желание разделить с Папой Римским «заботу обо всех Церквах и его вселенскую миссию евангельского милосердия»: «В нашем мире, отмеченном разделениями и неравенством, ваше великодушное служение всем нуждающимся, и особенно молодёжи, является важным вдохновением для преодоления глобализации безразличия, а также для совместного строительства более справедливого и инклюзивного общества».

Завершая аудиенцию, Папа Франциск вверил Рыцарей Колумба небесному заступничеству Пресвятой Девы Марии, заверил в своих молитвах и попросил молиться о нём самом.