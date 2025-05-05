Папа Франциск: «Пётр ‒ не символ безупречности»

В 2021 году Папа Франциск ответил на вопросы мексиканского католического журналиста Ноэля Диаса, основателя телеканала ESNE. Первоначально интервью готовилось для документального фильма, но теперь оно опубликовано как самостоятельный и содержательный текст — живой разговор о миссии Церкви, вере и личном пути.

Святейший Отец размышлял о призвании апостола Петра, проводя параллели со своим собственным путём. Для него апостол Пётр — не столько носитель власти, сколько пастырь. Истинные полномочия Церкви, по его словам, проистекают не из структуры или политики, а из близости к людям и готовности служить. «Если бы Пётр забыл о своих корнях, он бы пошёл против замысла Иисуса и создал бы замкнутую группу избранных», — заметил Папа, подчёркивая, что настоящий пастырь не отделяется от стада, а живёт среди него.

На вопрос журналиста о том, что значит быть преемником Петра, Франциск ответил, что он ощущает постоянное сопровождение Бога: «Это Он начал эту историю со мной. Он призвал меня, и, несмотря на мои ошибки — ведь я грешник, как и Пётр, — Он не оставил меня», — сказал Папа.

Размышляя о библейской истории апостола Петра, Папа выделил в ней ключевой урок для всех, кто несёт пастырскую ответственность. Пётр — не символ безупречности, а пример стойкости в вере несмотря на ошибки и падения. Сначала он получил откровение от Отца, признал в Иисусе Мессию, а уже вскоре услышал: «Отойди от Меня, сатана». Это был не просто упрёк, а важное напоминание о том, как апостол Пётр, увлёкшись своими амбициями, мог отступить от пути Креста. Так Христос показал, что даже первому из апостолов было важно не терять связи с Божьим замыслом. Папа добавил: и нынешние преемники Петра подвержены тем же искушениям.

Путь Креста, к которому был призван Пётр, остаётся актуальным и сегодня, подчеркнул Папа. Он напомнил о современном мученичестве как высшей форме свидетельства веры во Христа. Папа с болью говорил о тех, кто страдает и даже погибает за веру в наши дни. «Сейчас больше мучеников, чем в первые века Церкви. ‹…› Это наши братья. Это Церковь мучеников. Не Церковь, что хранит деньги в банках и побеждает, — побеждает Церковь мучеников, Церковь свидетельства», ‒ констатировал Папа. При этом он подчеркнул: мученичество — это не только смерть, но и ежедневное свидетельство жизни по Евангелию. Родители, воспитывающие детей в вере, — тоже мученики, потому что они являются живыми свидетелями Христа, отметил Святейший Отец.



Источник: русская служба Vatican News