Папа Франциск провёл спокойную ночь и сейчас отдыхает

Утром 27 февраля Зал Печати Святейшего Престола обновил информацию о состоянии Папы Франциска, проходящего лечение от двусторонней пневмонии в римской больнице им. А. Джемелли.

«Папа хорошо спал минувшей ночью и сейчас продолжает отдыхать», — гласит краткое сообщение пресс-службы Ватикана, опубликованное сегодня в 8:15 утра по центральноевропейскому времени.

Во вчерашнем медицинском бюллетене отмечалось, что КТ-сканирование, которое накануне прошел Святейший Отец, показало штатное течение воспаления легких и хорошие анализы крови. Днем в среду Понтифик продолжил свою профессиональную деятельность. Тем не менее, по словам врачей, прогноз остается сдержанным.

Также сообщается, что вчера в полдень в часовне святого Иоанна Павла II при больнице прошла Месса, которую возглавил генеральный викарий Римской епархии кардинал Бальдассаре Рейна. На Евхаристическом богослужении присутствовали сотрудники клиники, студенты-медики и обычные пациенты. В своей проповеди кардинал Рейна особенно подчеркнул действенную силу молитвы.