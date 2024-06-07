Папа Франциск проведёт встречу с администрацией Рима

Пресс-служба Святейшего Престола опубликовала программу официального визита Папы Франциска в римский Капитолий ‒ столичную мэрию. Подробности передает Vatican News.



Визит, который состоится в понедельник 10 июня, продлится около двух часов. Епископ Рима и мэр итальянской столицы Роберто Гуалтьери проведут частную беседу во Дворце сенаторов, в кабинете мэра.

Кроме того, Святейший Отец приветствует членов секретариата главы городской администрации.

Затем пройдёт встреча с советниками, членами городской управы, муниципальными служащими и другими приглашенными представителями власти. Папа произнесет речь и обменяется подарками.

В конце визита из лоджии Дворца сенаторов Епископ Рима и мэр обратятся с приветствием к римским гражданам, которые соберутся на площади Капитолия.