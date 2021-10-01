Папа Франциск просит журналистов научиться слушать

«Слушайте!» – такова тема, выбранная Папой Франциском для 56-го Всемирного дня социальных коммуникаций 2022 года. Епископ Рима традиционно объявил её в день литургического праздника святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила. Святой Гавриил – покровитель работников радио.

В новом послании Папа Франциск призывает работников коммуникации вновь научиться слушать. Полный текст документа будет опубликован 24 января следующего года, в день памяти небесного покровителя журналистов св. Франциска Сальского.

Объявляя тему послания, Епископ Рима отмечает, что пандемия затронула и ранила всех людей, поэтому все должны быть услышаны и утешены. Внимательность – это основа точной информации: именно с внимания к другим начинается поиск истины. «Любой диалог, любые отношения начинаются с умения слушать. Поэтому, чтобы расти, в том числе профессионально как журналисты, вы должны заново учиться этому искусству», – пишет Святейший Отец, подчеркивая, что работники СМИ должны иметь смелое и открытое сердце, свободное от предрассудков. «В это время, когда вся Церковь приглашена слушать, учась синодальности, мы все призваны заново открыть для себя умение слушать, – важный элемент хорошего общения», – подчёркивает Святейший Отец.

Всемирный день социальных коммуникаций был учрежден Папой Римским Павлом VI в 1967 году. В большинстве стран он отмечается в воскресенье перед праздником Пятидесятницы. В 2022 году Всемирный день социальных коммуникаций будет отмечаться 29 мая.



Источник: Vatican News