Папа Франциск просит молиться о его поездке в Ирак

Завершая общую аудиенцию 3 март,а Папа Франциск попросил верующих всего мира поддержать молитвой его предстоящий Апостольский визит в Ирак. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец, в частности, сказал:

«Послезавтра, с Божьей помощью, я отправлюсь в трёхдневное паломничество в Ирак. Я давно хотел встретиться с этим народом, который так много пострадал; встретиться с мученической Церковью на земле Авраама. Вместе с другими духовными лидерами мы также сделаем ещё один шаг вперед в братстве среди верующих. Я прошу вас сопровождать это апостольское путешествие молитвами, дабы оно прошло наилучшим образом и принесло желанные плоды. Иракский народ ждёт нас; он ждал святого Иоанна Павла II, которому было запрещено приезжать. Мы не можем разочаровать народ, как в прошлый раз. Помолимся, чтобы это путешествие стало успешным».